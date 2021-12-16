實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 12/16 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4770 上品 12/16 初上市 12/10-12/14 1970 166.00 166.00 元大 01 12/15 449126 3029 零壹 12/16 上市增資 12/10-12/14 2125 40.00 40.00 凱基 01 12/15 72238 1432 大魯閣 12/16 上市增資 12/10-12/14 1275 11.00 11.00 元富 01 12/15 71986 1314 中石化 12/16 上市增資 12/10-12/14 43000 11.75 11.75 統一 05 12/15 110210 2812 台中銀 12/17 上市增資 12/13-12/15 17000 11.50 11.50 凱基 05 12/16 130382 8476 台境 12/17 上櫃增資 12/13-12/15 850 50.00 50.00 台新 01 12/16 92239 4562 穎漢 12/22 上市增資 12/16-12/20 1700 15.00 15.00 台新 01 12/21 4542 科嶠 12/24 上櫃增資 12/20-12/22 360 25.70 25.70 日盛 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。