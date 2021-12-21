上任19年股東報酬翻23倍 南六董座黃清山當選港都會會長

國內不織布大廠又有「面膜大王」之稱的南六 (6504-TW) 董事長黃清山 2002 年上任至今，股東報酬率成長 2313％，此績效在全台上市櫃公司 CEO(執行長) 中排名第 9，也是前十名中唯一總部設在南台灣的公司。黃清山延伸產品應用、擴大生產基地，不斷尋找第二、第三成長曲線。以製造瓦斯爐墊、菜瓜布起家，1981 年成為全台最大菜瓜布製造商，1986 年進一步成為亞洲最大紙尿褲、濕紙巾供應商，然後轉投資面膜產業，接下來眼光放在生技產業。

南六近年來陸續投資百億元，包括 2018 年底總部燕巢廠搬遷與裝機完成，共斥資 30 億元；美中貿易戰開打、配合國外廠商要求在台製造，疫情爆發配合政府強化口罩供應，建立自有熔噴機與口罩產能，投資 35 億元；印度設廠資本支出約 10 億元；未來還有越南廠、印度二期投資、台灣要再增設研發中心。

黃清山近日喜事連連，先是當選高雄市港都會 (港都上市櫃企業家協會) 第 13 屆會長，又獲選高雄市第四屆十大傑出市民社會責任終身貢獻獎，以及當選八田與一文化藝術基金會董事長。

成立於 2007 年的港都會，目前共約 60 餘家公司企業主參與，與國內中菁會、磐石會、億載會，並列為國內上市櫃企業四大聯誼會之一。

黃清山說，內心上有很大的期許，不想看到受苦受難的人，他的人生觀就是克服困難，不服輸，遇到任何困難都要突破困境，而當企業有盈餘時成立基金會，幫助故鄉、公司所在地，贊助都沒有停止，此外也認養偏鄉，因為偏鄉資源比較少，能幫助他們的企業也比較少。

他說，當很多長者來跟他道謝，這些幫助讓他們非常快樂，自己心裡那份喜悅跟感動，會永遠存在心裡面。

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