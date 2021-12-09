台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 12/09
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3605   宏致        12/13  上市增資    12/07-12/09      1020   40.00     40.00  元大       01   12/10     68069
6535   順藥        12/14  上櫃增資    12/08-12/10       935   30.00     30.00  元富       01   12/13
4770   上品        12/16  初上市      12/10-12/14      1970  166.00    166.00  元大       01   12/15
3029   零壹        12/16  上市增資    12/10-12/14      2125   40.00     40.00  凱基       01   12/15
1432   大魯閣      12/16  上市增資    12/10-12/14      1275   11.00     11.00  元富       01   12/15
1314   中石化      12/16  上市增資    12/10-12/14     43000   11.75     11.75  統一       05   12/15
2812   台中銀      12/17  上市增資    12/13-12/15     17000   11.50     11.50  凱基       05
8476   台境        12/17  上櫃增資    12/13-12/15       850   50.00     50.00  台新       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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