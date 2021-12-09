美國會擬制定新監管法規 加密貨幣高層呼籲不應太過嚴格

據報導，包括 Coinbase 在內等 6 家主要加密貨幣公司高層在週三 (8 日) 呼籲美國國會，為規模達 3 兆美元的加密貨幣產業提供更明確的規範，但是，這些高層也警告，太過嚴格的限制恐會將該產業推向海外。

美國眾議院金融服務委員會在週三召開了聽證會，也是加密貨幣產業高層首次向美國國會解釋業務，因為各界越來越擔心加密貨幣可能構成系統性風險並對投資者造成損害。該產業高層也持續呼籲制定出謹慎的規範，而不是強迫該產業遵守現有法規。

Coinbase(COIN-US) 執行長 Alesia Haas 警告表示：「如果不是在公眾參與、公開辯論下量身定制立法解決方案，美國將面臨不必要、繁瑣且令人寒心的法律規範。」不過有分析師認為，國會不太可能在短期內訂定出新加密貨幣規範，國會議員主要將聽證會視為一項事實調查。

產業高層們表示，他們歡迎清晰明確的監管規範，將能有助於該產業的擴張，但是，過於嚴格的規則則可能會適得其反。他們認為，加密貨幣產業的快速成長顯現了投資者對數位資產的強烈興趣，因此應該得到明確規範的支持，而不是扼殺。

比特幣挖礦公司 BitFury 負責人、曾任職幣安 (Binance) 美國業務執行長的 Brian Brooks 表示，加密貨幣類似於傳統資產，美國是最後一個沒有弄清楚這一點的國家。