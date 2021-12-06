車用需求佳 貿聯-KY 11月營收27億元單月最佳 健和興登同期高

連接器及線束廠 11 月營收相繼出爐，在電動車需求暢旺下，貿聯 - KY(3665-TW) 以 27 億元寫下單月新高，健和興 (3003-TW) 也來到繳出同期新高、單月第三高的成績。

連接線束廠貿聯 11 月營收 27.01 億元，月增 8.5%、年增 26.6%；累計前 11 月營收 258.04 億元，年增 25.4%，均為歷史新高；貿聯表示，11 月受惠季節性需求來臨，加上與客戶共同尋求缺料的替代方案效益顯現，帶動出貨表現。

以各產品線來看，貿聯表示，電動車線束續強，工業用、半導體設備以及醫療用線也都有拉升的趨勢；電器線束迎接旺季，出貨保持強勁；資訊相關的數據中心用線、商用擴充基座產品也都有不錯的表現。

端子、連接器廠健和興 (3003-TW)11 月營收 4.23 億元，雖然因為年度盤點影響月減 1%，但年增逾 30%；累計前 11 月營收 43.15 億元，年增約 43%，均寫同期新高。

連接器廠詮欣 (6205-TW) 也在今日公告 11 月營收，在工業電腦 (IPC) 相關應用帶動下，營收 1.46 億元，月增 21%、年增 44%；累計前 11 月營收 14.52 億元，年增 18%。

詮欣表示，12 月在伺服器、高階手機相關應用帶動下，營收展望樂觀；明年則受惠交給美系電動車客戶的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 零組件數量增加，可望帶動營收及獲利表現向上。