台灣期貨市場自然人比重過半 期交所加速推小型化商品

小型金融期貨今 (6) 日上市，期交所董事長吳自心致詞時表示，臺灣期貨市場自然人參與比重達五成，期交所今 (2021) 年將加速推出小型化商品。

吳自心表示，小型期貨契約近年來成為國際交易所商品發展新趨勢，期交所上市 20 年的小型臺指期貨，在去年已超過旗艦商品臺股期貨，成為交易量最大的指數期貨商品。加上臺灣期貨市場自然人參與比重達五成，期交所今年加速推出小型化商品，除了於 1 月降低個股期貨小型契約加掛門檻外，6 月上市小型電子期貨，今日再推出小型金融期貨，提供交易人於類股輪動時多樣化的交易選擇及產業風險管理工具。

金管會副主委邱淑貞以芝加哥交易所 CME 為例，指出 CME 近期致力於提出商品小型化，顯見期貨商品小型化是國際期貨市場趨勢脈動，期交所今年繼推出小型電子期貨後，今日再推出小型金融期貨，持續接軌國際。

邱淑貞強調，CME 在推動小型契約的同時，也很強調對投資人風險的認知教育，期許期交所及期貨業界亦能在交易人投資教育持續努力，讓台灣的金融市場永續發展。

期交所表示，小型金融期貨契約代碼為 ZFF，契約規模為金融期貨的四分之一，每口契約價值約為新臺幣 41 萬元，保證金為新臺幣 1 萬 9750 元，交易人可以較低資金成本參與金融股交易。

此外，期交所亦自今日起陸續調整三項制度，包括：

1. 黃金期貨、臺幣黃金期貨及布蘭特原油期貨等商品類期貨適用動態價格穩定措施，今日實施。

2. 考量夜盤占日盤同商品交易比重已高達三成，為協助交易人了解市場變化，今日起新增夜盤三大法人交易資訊揭示。

3. 調整臺指選擇權以外之選擇權商品契約規格，包括減少電子、金融、股票 (含 ETF) 及黃金選擇權之遠月契約，僅保留 3 個較近到期契約，及縮小電子、金融及黃金選擇權最近月契約履約價格間距，以貼近市場需求及提升商品流動性。其中，電子、金融、股票 (含 ETF) 選擇權契約規格調整，自 12 月 16 日實施，黃金選擇權契約規格調整自 12 月 30 日實施。