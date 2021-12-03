搶經營權掀委託書大戰 集保籲須合法

近期部份上市櫃公司改選，讓委託書議題再度浮上檯面，集保結算所呼籲，公司徵求委託書務必遵守的相關規定，包括徵求人要檢附文件在規定期限前送達公司並副知證基會，才可以徵求委託書。

集保表示，根據金管會頒布的出席股東會使用委託書規則規定，徵求委託書需遵守的相關規定，包括徵求人要檢附文件在規定期限前送達公司並副知證基會，並向集保結算所申報的人員與徵求場所，才可以辦理徵求事務才能收取委託書，徵求人及徵求委託書業者都必需嚴格遵守規定。

至於股東交付委託書前，應先參考徵求人書面及廣告資料，了解徵求人對股東會各項議案之意見，判斷是否對公司未來經營有正面效益，以確保自身權益。

集保表示，對於召開股東會的公司本身，不得涉及徵求委託書行為，如不是徵求人不得以電話、信函等方式請股東交付委託書，違反規定者，除取得委託書之表決權不予計算外，主管機關對違法單位或人員，可處 24 萬到 480 萬不等的罰鍰。

集保表示，投資人如有發現徵求人或收取委託書之人員，例如透過金錢或其他利益向股東價購股東會委託書之違法行為，可提供具體人、事、時、地、物等事證向集保結算所檢舉

此外，公司召開股東會時，股東除了親自出席股東會外，也可以採用電子投票表達對各項議案之意見，以實踐股東行動主義，並保障股東權益，而股東可多採用電子投票出席股東會，同樣可以行使表決權和選舉權。



