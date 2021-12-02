萬年清成立印度子公司 搶攻水處理商機

全球廢水處理需求商機仍在成長，萬年清 (6624-TW) 也積極展開布局，萬年清今 (2) 日與印度廢水工程案業主 XH2O Solutions 簽署合資 MOU 協議，萬年清將持有過半股權，雙方合作拓展印度市場。

萬年清指出，XH2O Solutions 成立於 2009 年，為專業廢水處理公司，設立於 Gujarat 州第一大城 Ahmedabad，提供當地客戶廢水處理及回收相關技術服務，也為萬年清公司在印度第一套流體化床 Fenton 系統等戰略合作伙伴。

Gujarat 州近年來發展迅速，過去以來長期 GDP 成長平均高達 13%，同時為印度主要工業發展大州，其產值佔全印度約 18%，在經濟高速成長下，水污染問題日趨嚴重，當地環保主管機關開始加大力度要求各工廠排放水水質及改善處理系統，廢水處理需求急速增加。

萬年清主管指出，近年印度政府積極鼓勵外商投資、推動「印度製造」，尤其在中美貿易戰後及疫情後供應鏈重組下，許多公司紛紛前往印度投資設廠，萬年清預期在水處理上市場需求勢必迅速成長。

萬年清主管指出，「Ever Clear-XH2O」公司成立後，希望藉由萬年清 20 餘年來耕耘於海內外廢水處理市場上之技術能量，加上印度當地 XH2O Solutions 公司之在地工程服務經驗與當地深耕之人脈與通路，更快速進入印度廢水處理市場。