博晟「自體軟骨修補系統」創新膝望與佳績

新冠肺炎疫情趨緩，民眾紛紛「運動起來」，但如果熱身不足、姿勢不良可能造成膝關節傷害，導致行動不便，甚至需置換人工關節。郵政醫院骨科主治醫師曾柏凱表示，患者會出現疼痛感，進而可能發生膝蓋腫脹、積水等現象，導致腿部連伸直都有困難。若民眾發生運動傷害沒有即時處理，可能讓損傷更加惡化，導致活動能力下降，甚至在中年前就出現關節退化現象。

膝關節最怕軟骨傷害 因再生能力接近零

常見的膝關節運動傷害包含副韌帶受傷，或更深層的十字韌帶損傷，臨床上也常遇到膝蓋內側半月軟骨損傷破裂。真正的膝關節運動傷害大魔王是「關節軟骨破壞」，因該部位再生能力差，治療上易遇困難。傳統手術是在軟骨缺損部位敲洞使骨髓流出，讓裡面的幹細胞長出一層類似軟骨的組織，但並無法於受傷部位長出與原始相同的軟骨。另一種手術為「馬賽克鑲嵌術」，取出病人本身使用率較少的膝軟骨和骨頭，種植到缺損部位，缺點是病人術後疼痛度較高，且恢復期的時間較久。

一次性自體軟骨修補新問世 改善過往治療困境

博晟生醫 (6733-TW) 新一次性自體軟骨修補再生技術，以微創方式取出少量患者軟骨組織，軟骨經特殊處理後，放於人體可吸收的載體內，再將載體植入患者損傷部位。此新技術協助改善過去膝關節軟骨損傷治療上的瓶頸，因僅需患者少量組織即可進行，不會對自體軟骨及骨頭造成太大損失；第二，手術可一次完成；且微創手術傷口小、恢復快，風險也相對低。新上市就廣受專業骨科醫師推薦患者使用。

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報名連結 (免費參觀入場，防疫人數限制 請先登錄) :

https://expo.taiwan-healthcare.org/visit-website/homepage

展覽參觀時間 : 12/2(四)- 12/5(日) 展覽地點 : 台北南港展覽館一館 1F & 4F



