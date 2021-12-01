2張美元利變壽12月宣告利率調漲 10檔台幣利變年金險降息

各壽險公司每月第一個交易日公告利變保單宣告利率，元大人壽、三商美邦人壽兩家公司今 (1) 日調升美元利變壽宣告利率；此外，三商美邦人壽還調降 10 檔台幣利變年金險的利率；其餘 9 家壽險公司維持宣告利率按兵不動。

11 大壽險中包括：富邦壽、國壽、中壽、台新人壽、新壽、台灣人壽、南山人壽、全球人壽、遠雄人壽等 9 家壽險公司 12 月保單宣告利率皆維持不變。

美債殖利率 11 月一度下跌，但都能見到反彈，近期曲線偏橫向大箱型整理，目前市場上美元利變保單的最高宣告利率為 3.3%，有調升空間的元大人壽 12 月份調整了 1 檔現售美元利變壽宣告利率，調升 10bps，調整後整體美元現售利變壽保單宣告利率介於 2.9-3.2% 間。

三商美邦 12 月也調升 1 檔現售美元利變壽商品，調漲幅度 5bps，調整後現售美元利變商品宣告利率落在 2.85%~3.2%。

而台幣債券殖利率低盪，大部分壽險公司對新台幣保單宣告利率暫時都沒有調高的跡像，三商美邦人壽台幣利變壽商品維持不變，台幣利變年金商品則調降 5 個基本點，現售台幣利變商品宣告利率落在 1.05%~1.8%，本月合計共 10 個商品受到影響。