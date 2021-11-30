立院三讀通過 欠稅大戶追稅期再延10年

欠稅大戶別想一筆勾銷，《稅捐稽徵法》修法今 (30) 日在立法院三讀通過，決議將欠稅超過 1000 萬元的陳年舊案的追稅期延長至 2032 年 3 月 4 日。

包括黃任中家族等欠稅大戶，原本追稅期間將在明 (2022) 年 3 月 4 日屆期，但在立委們的要求下，財政部將追稅期限延長 10 年，也就是追稅期將延長至 2023 年 3 月 4 日止。

根據目前的稅捐稽徵法，2007 年 3 月 5 日前的舊案，追稅的執行期間將在 2022 年 3 月 4 日屆期，像是已故的股市聞人黃任中家族即屬此類；至於 2007 年 3 月 6 日後的欠稅案，追稅期為 15 年。

原本財政部認為，這些陳年的欠稅舊案大多財產已執行完畢，加上稽徵人力有限，因此追稅期再延長 10 年意義不大，認為應該將資源集中在有機會追回欠稅案件上。

但財委會立委主張，財政部先前兩次延長追稅期間，仍追回約 17 億元的稅款，顯示延長追稅期間仍有一定的效力，認為財政部應該對這些欠稅案件表達態度，因此以臨時動議提出要求追稅期間需延長 10 年，最後經立法院三讀通過拍板。

立法院今天通過《稅捐稽徵法》修正草案三讀，通過將欠稅大戶追稅期延長 10 年，並將重大惡意逃漏稅的最高罰提高至 1 億元。



