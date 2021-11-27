〈熱門股〉獲澳洲審查資格認定 高端疫苗周漲17%攻克季線

高端疫苗 (6547-TW) 受惠取得澳洲藥物管理局 (TGA) 審查資格認定 (provisional determination)，加上新變種病毒再起，民眾接種疫苗加強劑已成趨勢，本周股價重啟漲勢，周五 (26 日) 收在 243.5 元，攻克季線，周漲 17%。

澳洲藥物管理局 (TGA) 在綜合考量疫苗資料文件、新冠疫情嚴重性後，決定授予高端新冠肺炎疫苗「審查資格認定」(provisional determination)，高端疫苗正著手準備申請文件，可望加速取得澳洲緊急使用許可。

高端說明，該項資格認定是申請澳洲疫苗緊急使用許可 (provisional approval 類似 EUA) 的關鍵步驟，代表高端新冠疫苗將可透過此資格，加速澳洲查驗登記的審查程序。

此外，因應新冠肺炎疫情，澳洲 TGA 已陸續授予審查資格認定給 AZ、輝瑞、莫德納、嬌生、Novavax 等共計五家疫苗廠進行加速審查，而高端新冠疫苗將成為第六個取得 TGA 審查資格認定的新冠疫苗。

至於高端開發的新冠疫苗獲選為世界衛生組織 (WHO) 團結試驗疫苗，已在 3 個國家、超過 40 個試驗中心完成收納 4000 名受試者，預計明年第一季公布期中數據。