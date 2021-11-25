〈亞通多箭齊發〉深耕菲國工程市場逾十年 獲生力邀請成立合資公司

亞通 (6179-TW) 深耕菲律賓工程市場超過十年，在當地打響工程市場名號，菲國最大上市公司生力集團 (San Miguel) 因此找上門 ，雙方共同成立合資公司，搶食當地機場、高速公路與捷運等基礎建設訂單商機。

菲律賓基建長期不足，總統杜特蒂 2016 年上任後，目標 6 年內投入 1500 億美元推動基建發展，且大多採 BOT 模式營運。生力集團雖發跡於食品飲料業，但近來事業版圖持續擴張，橫跨營建、礦業、石油與電力等業務，並陸續拿下新馬尼拉機場、南呂宋島高速公路等重大基建工程標案。

由於缺乏大型基建相關技術基礎，生力集團主動找上亞通成立合資公司，共同推動相關工程發展，雙方 11 月上旬成立「ATE INFRA」，持股各 5 成，亞通則在董事會擁有多數席次，協助生力提升工程技術。

隨著生力擴大當地事業版圖，包括國家基礎建設工程、生力自有電廠佈局等，亞通都將在其中扮演重要角色。目前在手訂單包括新馬尼拉機場、南呂宋島高速公路及捷運等重大工程，亞通也將協助生力新建自有水泥廠。

亞通董事長呂元瑞看好，2 年內合資公司訂單量能就會明顯增加，其中捷運將於明年初動工，機場預計明年下半年開工，由於工程均依照完工百分比認列營收，明年至少將貢獻業績 10 億元，預計機場、高速公路 3 年內就能完成第一階段施工認列。

