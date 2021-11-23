虹光集團宋氏兄弟 雙品牌雙引擎加倍投資台灣

政府鼓勵台商的鮭魚返台政策早在 2008 年就開始啟動，第一波回台投資的印尼紡織大王宋良浩家族，培養第三代宋大江主導台灣投資版圖，十年來布局房地產事業高達 200 億以上。今年還將啟動雙品牌計畫，加倍投資台灣。

宋氏家族投資房地產由宋大江、宋大華兩兄弟分別率領「虹光大江」、「虹光大華」雙品牌，以快狠準著稱。在累積市中心精華地段多個商圈的店面、商辦、飯店等天價鉅額交易後，長線布局資產持有、只買進不賣出的策略，使得特立獨行的宋大江迅速被封為「掃樓王」。實際上近十年來，以宋大江主導的新聯國際及虹光國際，一路從大稻埕、南京復興、天母、永康、農安、公館、仁愛信義以及大直商圈，甚至跨足台中市中心及桃園觀音，都戰略性購置了商辦、旅館、店面及土地資產，低調的行事風格好幾次都是因為交易破新高而被媒體曝光。這些店面商辦承租方多為銀行金融體系，租金報酬穩定，但宋家企圖心顯然並不止於收租而已。

從自住西華富邦到投資興建「荷里居」、「中山．雋」到自家企業總部大樓「虹光 LIVE」，或是都更案「永康壹號」，推出市場屢創佳績，兩兄弟將合力加碼在台灣的投資規模，建立紡織業以外的地產主業。

虹光集團於 329 檔期推出永康商圈危老重建指標個案「永康壹號」，坐擁學區、捷運、綠地、商業機能發達及名人加持的黃金地段規格，個案甫一推出旋即熱銷，隆重舉辦開工動土典禮，預計將於 2024 年完工翻轉永康商圈新風貌。

宋大江認為坐擁市中心黃金地段的「永康壹號」，在全球熱錢充斥且銀行利率偏低的帶動下，最具節稅、保值之效的房地產仍為主流標的。虹光集團永續深耕台灣的企圖下，結合包含森城建設、洪明坤建築師、築內國際、中國建經的專業團隊評估商圈條件與特性後，將原有四層樓高的建築物改建為樓高 11 層的住商複合式大樓，並與創意家行銷合作於今年 329 檔期正式公開銷售。1~6 樓商用店面將由虹光集團繼續持有招租，7 樓以上居住產品則於推案後三個月隨即完銷。虹光集團必將成為台灣房地產市場的一股新興勢力。

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