最低稅負制將影響172家上市櫃公司 金管會要求適時揭露資訊

經濟合作暨發展組織 (OECD) 今 (2021) 年 10 月宣布最低稅負制最快將於 2023 年上路，金管會表示，台灣上市櫃公司合計有 172 家達到須以最低稅負制課稅的標準，金管會已請會計師事務所協助各公司審慎評估影響，並要求達課稅標準的公司應適時揭露相關資訊。

金管會主委黃天牧明 (18) 日將赴立法院財委會進行「全球企業最低稅負制與我國因應之規劃與措施」專題報告。

OECD 於 10 月宣布，有 136 個國家達成「全球企業最低稅負制」協議，同意對全球合併營收達 7.5 億歐元 (折合約新台幣 240 億元) 的大型跨國企業課徵 15% 全球一致的企業最低所得稅率。

二十大工業國 (G20) 並設定目標，希望 2022 年各國完成企業所得稅相關法令修法並簽署正式國際租稅協定，自 2023 年正式啟動最低稅負制。

對於課稅方式，金管會報告指出，OECD 擬將最低稅負制課稅權回歸至有加入 OECD 最低稅負制的母公司當地政府，當集團內有子公司實質所得稅率低於 OECD 所定最低稅率 15%，母公司所在國政府可針對實質稅率與最低稅率差額進行徵收。

金管會表示，在各國推動最低稅負制後，企業將所得自高稅率地區轉移至低稅率地區的節稅手段將受影響，且不論有無實質營運，均須納入評估實質稅率是否低於最低稅負，因此一旦實施最低稅負制，對台灣跨國營運的上市櫃公司可能產生影響。

依台灣上市櫃公司 2020 年度合併營收為基礎設算，共 172 家達 7.5 億歐元課稅標準，包含 160 家上市公司、12 家上櫃公司，金管會強調，惟 OECD 目前僅發布最低稅負制相關原則，實施細節還待各參與國研訂，因此對台灣上市櫃公司具體影響，還須視各國稅法修正及簽訂租稅協議情形而定。

金管會進一步指出，全球企業最低稅負制上路可能影響企業未來在全球各地利潤的分配，對合併營收達 7.5 億歐元的台灣跨國上市櫃公司或有影響，金管會將持續關注後續發展及對上市櫃公司財務業務的影響狀況。同時，證交所及櫃買中心已請會計師事務所積極協助上市櫃公司審慎評估，並請達最低稅負制課稅標準的公司適時揭露相關資訊，以維護投資人權益。