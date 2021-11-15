NFT 僅是頭像？腦洞大開設想 NFT 未來的無限用例

NFT 或將在零售業、服務業、自媒體、遊戲和 DeFi 等領域大規模普及應用。

撰文：Chris Cantino，Color Capital 合夥人

編譯：Perry Wang

1/ 如果用「電梯遊說」（elevator pitch，即用極具吸引力的方式簡明扼要地闡述自己的觀點）的方式來解釋 NFT，我們都聽說過有關 NFT 的這些好處：

爲藝術家帶來無限版稅；

使社區擁有 NFT 的所有權；

24/7 全天候的交易市場；

token-gated （用代幣作令牌的） 解鎖進入方式；

這一切挺不錯的，但 NFT 下一步要做的是真正腦洞大開，讓我一一道來。

2/NFT 在零售業的大規模普及應用

從 7-11 到 Gamestop 之類的零售商將使用 NFT 來激勵現實世界發生的交易，利用創作者將流量吸引到店面。

例如，只有從 Gap 零售店購買才能解鎖的 Yeezy NFT，或能夠解鎖特斯拉汽車專屬功能的 NFT。

3/ NFT 在服務業的大規模普及應用

NFT 未來將可以用來解鎖對服務和愛好者社區的訪問。NFT 持幣者將來可以與有影響力的廚師、攝影師、醫生和小衆愛好社區進行問答和教程互動，此類模式將會蓬勃發展。

這也將擴展到現實世界服務，例如交通、酒店和按摩等服務。

4/ 社會運動

隨着數以百萬人進入加密社區，通過 NFT 所有權支持政治事業的社區將獲得強烈關注。

可以想象將來會出現一個置身於氣候變化社會運動的 NFT 羣體，相關 NFT 的銷售收入將用於政治遊說，而這些工作由社區 DAO 協調。

5/ 自媒體（Social feeds）市場

未來將出現基於 NFT 收藏的社交信息流，例如介紹頂級收藏家的策略及研究，以及與收藏家互動的平臺。

這些社交信息流將演變爲社交電商市場，具有評論、分析等功能。

6/ 多玩家遊戲（Multiplayer）

NFT 將通過激勵羣體行爲來創造蜂巢活動。 例如，MMORPG 遊戲一旦梭哈的用戶達到 1 萬人，就會解鎖全新關卡。向已簽署合同、將其底層 NFT 資金池化的用戶空投稀有 NFT。

屆時收藏將成爲一項團隊運動。

7/ NFT 借貸平臺

由於 NFT 可以解鎖臨時訪問權限——比如參加會議，短期借貸市場因此正在興起。 例如，我個人向朋友借出 $FWB ，他們因此可以參加相關活動。

可以把它想象成一個市場：StubHub （一家票務代理公司），但交易對象是 NFT。

8/ NFT 指數

隨着市場風向標指示利用收藏家向 NFT 投入資金，通過指數間接獲得數百個 NFT 項目風險敞口的投資將會激增。

想象一下，未來世界出現了「佳士得 NFT ETF」。 它們會具有讓資產具備流動性的影響力——投資者會瘋狂梭哈。

這類指數還將擴大對 NFT 社區的支持。

9/ 抵押

迄今爲止，加密放貸項目一直反對 NFT 持有者用 NFT 做抵押進行借款。

但隨着機構資金在未來的流入，NFT 資產成爲更好的價值儲存手段，屆時抵押品市場將爲所有 NFT 持幣者提供靈活性和流動性，而不再是巨鯨獨享此類權益。

10/ 碎片化

未來可以將 NFT 拆分爲若干權益份額，更多人因此可以投資 NFT 藍籌資產，例如擁有 cryptopunk 的若干分之一。

結果會是怎樣？ 隨着更多資金進入 NFT 市場，NFT 持幣者的流動性增加，NFT 藍籌資產的升值幅度會更大。

11/ DeFi

隨着 NFT 狂熱粉絲變得對 NFT 資產進行質押和收益耕種的路徑越來越簡單輕鬆，NFT 將帶來的收益將不僅限於 APY。

NFT 將成爲 DeFi 底層資產，包括提供社區訪問資格。此類項目不會是簡單的儲蓄遊戲——NFT 將來變成對社區的投資。

12/ 換取忠誠度

隨着品牌和創作者尋求增強忠誠度，粉絲在社區中的活動會獲得 NFT 獎勵。會員貢獻了內容？ 會收到 NFT。 參與了調研答卷？ 會收到 NFT。進行了購買活動？ 會收到 NFT。

代幣相比比傳統的優惠券更具流動性，也更有面子。

13/ 研發

品牌和創作者將通過提供 NFT 獎勵的方式，獲取外界對產品開發的見解：痛點、營銷主張、路線圖等。

NFT 可以成爲儘早獲得產品發佈和分享潛在利潤的敲門磚。品牌會跟蹤和維護這些至關重要的關係。

14/ 內容貢獻

用戶未來可以通過提交短視頻、評論和教程等內容，以換取 NFT 獎勵。 這是一個營銷領域的冷啓動飛輪。

相應權益可以通過代碼寫入智能合約，使用貢獻者內容的廣告效應，可以爲內容貢獻者帶來未來的利潤。

15/ 客戶羣組 NFT

想象一下，如果您因爲 Air Jordan 球鞋的首批客戶之一而收到了相應 NFT，到了今天，這個 NFT 會具有多高的價值。耐克公司多年後將通過怎樣的特殊渠道和產品來獎勵您。

羣組 NFT 用來證明您在特定時間採取了特定行動。

16/ 客戶教育和客戶支持

用戶如果展示對品牌產品的非凡瞭解，可以獲得 NFT 獎勵，企業可以利用這一方式吸引新人引入社區，或以此提供客戶支持。

這可能比品牌員工做同樣的事情會更有影響力。

17/ 賞金

創作者和品牌將在社區內發佈獨特任務，對完成相應任務者獎勵一定的 NFT。 此類任務可以涵蓋任何事情，從完成問卷調查，到爲社區推薦成員，以及參加活動等等。

賞金可能存在高度競爭性，也可以是完全開放式。

18/ 排行榜

NFT 社區通過對領先持幣者的表現和參與度打榜的方式，實現參與活動的遊戲化。

頂級貢獻者將獲得獎勵以及相應影響力權重，從而激勵社區積極持有 NFT 和參與活動，以確保自己的投資獲得更好的回報。

19/ NFT 的發展還只是剛剛起步而已，未來一片光明。 NFT 技術對於社區參與的廣泛普及和獎勵，每天都在取得不俗的進展。這一市場前景極其光明。