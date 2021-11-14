NFT 週報 | CryptoPunks「壟斷」大額交易，頭像類作品仍受市場追捧

本週 NFT 市場流動性較高的項目市值均不足千萬，老牌項目中巨鯨偏愛 CryptoPunk 及 ArtBlocks。

本週不可錯過的 NFT 大事件

ENS 於 11 月 9 日 8:00 發佈治理代幣並開放空投 認領（11 月 8 日）

加密貨幣錢包 MyEtherWallet 推出 針對以太坊區塊的 NFT 系列（11 月 12 日）

英國蘇富比拍賣行將於 11 月 18 日在 Decentraland 舉行 NFT 拍賣，允許競拍者採用以太坊競拍（11 月 12 日）

NFT 平臺 CryptoArt.Ai 與 DeFi 協議 Solv Protocol 達成合作，鑄造 票據提供 Financial NFT （11 月 12 日）

元宇宙投資與開發者 Republic Realm 推出 元宇宙 NFT 博物館，用以展示各類 NFT 藏品（11 月 12 日）

以太坊中文社區成員 PeterYU：PlatON 將有望 成爲 元宇宙底層基礎設施（11 月 8 日）

去中心化多鏈 NFT 交易平臺 Element 成立 投研機構 Element Research （11 月 8 日）

《滾石》與 Bored Ape Yacht Club 合作 推出 數字雜誌封面 NFT，已在 SuperRare 開啓競拍（11 月 11 日）

唯一藝術平臺與華藝國際拍賣行在上海展覽中心友誼會堂 拍賣 Loot、CryptoPunks 以及 Pak 作品（11 月 9 日）

NFT 市場 Random Earth 與 Zepeto 合作，在 Terra 上 推出 NFT 元宇宙項目 Terra One （11 月 7 日）

NFT 市場

市場概覽

NFTGO 數據顯示，本週（11 月 6 日-11 月 12 日），NFT 市場市值環比上升 2.37%，與上週增速持平，總持有地址數環比上升 13.06%。目前市場上共流通 13,733,708 枚 NFT，歸屬於 710,028 個地址，且過去 7 天裏共有 43155 個用戶參與過 51901 筆 NFT 交易。此外，本週市場新增 253 巨鯨（持有超過 100 萬美金價值的 NFT 地址）。

本週市場買賣方市場輪替出現。目前市場買方多於賣方，呈現賣方市場。此外，NFT 市場活躍地址環比下降 10.57%，市場流動性較上週有所下降。

NFT 市場數據統計，數據來源：NFTGO

市場交易數據

本週 NFT 市場交易量有所下降 ，但交易總額環比上升 2.85%，交易總額與交易量的走勢相反，即本週交易總額的變化主要受交易價格的驅動，而非交易量。

NFT 市場一週交易總額趨勢圖，數據來源：NFTGO

NFT 市場一週交易量趨勢圖，數據來源：NFTGO

細分賽道流動性

從流動性上看，本週 NFT 整體流動性較上週持平， 細分賽道中本週社交概念 NFT 作品仍佔據榜首，但流動性較上週有所下滑，爲 2.82%。收藏品 NFT 作品本週排名第二，流動性與上週持平，爲 1.23%。上週排名第四的 IP 賽道本週排名第三，流動性爲 0.94%。

NFT 市場細分賽道一週流動性數據統計，數據來源：NFTGO

NFT 項目排行

一週成交額排行

根據 Nansen 數據，過去一週成交總額最高的 NFT 是 CryptoPunks，本週成交額較上週環比上升 77.54%，爲 45,454,638.43 美元。CryptoPunks 當前最高成交價格爲 529,738,887.39 美元，平均成交價格較上週有所上升，爲 229,257.40 美元。目前 CryptoPunks 市場總持有人爲 3207 人，佔比歷史總持有人的 61%，也表明雖然 CryptoPunks 進入門檻較高，但市場內投機情況並不嚴重，長期持有的意願較強。

NFT 市場一週交易總額排行，數據來源：Nansen

一週流動性排行

本週流動性較高的 NFT 項目市值均不足千萬，過去一週流動性最高的項目爲 Art Wars，流動性爲 70.39%。上週流動性最高的項目 Jungle Freaks 本週流動性環比下降 85.53%，爲 6.94%。截止目前，Art Wars 平均成交價格爲 8,408.94 美元。當前最高成交價格爲 56,870.37 美元，最低價格爲 45.5 美元。過去七天共成交了 1525 筆，但目前 24 小時內流動性並不高，爲 3.87%，並且呈下降趨勢。目前市場賣方多於買方，呈買方市場。

Art Wars 總量爲 1138 個，其中 1000 個可用於鑄造，另外 138 個將用於支付藝術家的收藏、營銷和促銷等活動。目前一級市場已經售罄，可在 OpenSea 上購買。OpenSea 上交易總量爲 1,400ETH，地板價爲 0.92ETH。

Art Wars #338

NFT 市場一週流動性排行，數據來源：NFTGO

一週成交量排行

過去一週交易量最高的 NFT 項目是 Divine Anarchy，共成交 6913 筆，上週交易筆數最高的 Art Blocks 本週排名第五，交易筆數爲 1553 筆。Divine Anarchy 平均成交價格爲 1,614.03 美元，當前最高成交價格爲 82,088.18 美元，最低價格爲 786.01 美元。市場持續呈賣方市場，買方多於賣方，但雙方差距在逐漸縮小，且 Divine Anarchy 24 小時成交量呈下降趨勢。

Divine Anarchy 總量爲 10,011 個，在近 7 日 Opensea 新項目成交量排行榜上排名第三 , 總交易量爲 1870 ETH，當前項目持有者數量達 4,700 人，項目鑄造價格爲 0.09 ETH，當前地板價爲 0.27 ETH，目前官方推特用戶數 3.8 萬，Discord 用戶數爲 11.9 萬。

Divine Anarchy#5634

NFT 市場一週交易量排行，數據來源：Nansan

NFT 作品

過去一週成交額最高的 NFT 作品中，CryptoPunk 壟斷了榜單前十席位。售價最高的 NFT 是 CryptoPunk #561 （2,389,654.61），由 0xdfa6E4...88fc 地址於 11 月 9 日購入，該買家錢包中共 2 枚 NFT，另外一枚 NFT 爲 ENS，該買家於 10 月 30 日購入。

CryptoPunk #561

售價第二高的 NFT 是 CryptoPunk #9129 （1,853,382.98 美元），由 0x7eb413...d206 地址於 11 月 9 日購入，該買家錢包中共 4 枚 NFT，均於本週購入，其中兩枚爲過去一週成交額最高的 NFT 作品排名第三的 CryptoPunk #810 （1,486,050.88 美元）及排名第七的 CryptoPunk #8546 （992,460.88 美元），另外一枚爲 CryptoPunk #810 （403,347.16）該買家於 11 日購入。

NFT 市場一週成交額最高 NFT 排行，數據來源：NFTGO

巨鯨排行榜

NFTGO 數據顯示，過去一週 NFT 市場新增 23 名持倉價值達 100 萬美元的 NFT 巨鯨，持有 NFT 價值超 63 億美元，佔 NFT 總市值的 33.48%。此外，過去一週共有 187 位巨鯨參與了 1256 次市場交易，較上週活躍度有所下降。

過去一週最受巨鯨歡迎的 NFT 中，ArtBlocks 連續三週佔據榜首 ，有 35 位巨鯨選擇購入，較上週增加 14 名。排名第二的爲 CryptoPunks，有 14 位巨鯨選擇購入。排名第三的爲上週排名第二的 CrypToadz，有 9 名巨鯨選擇購入。 Bored Ape Yacht Club 排名第四。

本週巨鯨花費排行榜榜單前三均於本週支付大筆資金購入 CryptoPunk，榜首地址爲 0x1919DB...E685，於本週花費 4,988,827.28 美元購入了 9 枚 CryptoPunk ，目前賬戶中共持有 4 枚 NFT，價值逾 100 萬美元。榜單第二位巨鯨本週花費 2,881,858.92 美元購入 3 枚 CryptoPunk ，榜單第三位的巨鯨本週花費 2,567,556.77 美元購入 4 枚 CryptoPunk 。

此外，榜單第五的巨鯨則於本週花費大筆資金購入了大量 Art Wars，目前賬戶中共持有 26,597 枚 NFT，設計 43 個項目，其中持有最多的爲 Gods Unchained。

NFT 市場巨鯨排行，數據來源：NFTGO