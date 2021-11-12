SeaLand汽車訂閱新潮流 全新模式新體驗

記者：Dean

喜歡一樣東西不一定要花大錢買下，其實租賃是另一種方法，透過花小錢的概念，一樣可以享受到相同的滿足感。而且當你不喜歡或不需要的時候，直接歸還物品，無需承擔任何折舊損失。現在這方法可以套用在汽車上面，需要一輛車直接用訂閱方式，使用期間不需承擔任何養車費用，不需要或者喜新厭舊就歸還，絕對是新世代用好的新模式。

未來充滿不確定，無須花大錢購買移動資產

▲購車無須花大錢擁有，SeaLand 汽車訂閱平台提供一種新消費模式。

這個時代充滿的各種動盪以及不確定性，就像近期一個病毒擾亂了原本的生活秩序，所以人們對於現今的生活模式更需要做個改變。汽車對某些人來說是地位的象徵，但對於大多數人只是移動的交通工具，動盪的社會是否需要花大錢買輛車作為移動工具，似乎該好好想想這問題。其實你有別的選擇，SeaLand 提供購車新車模式，不需要龐大金額買斷擁有，可以使用超值、隨選隨訂隨退的新車 / 中古車的訂閱模式，有需要在下訂，沒需求就退訂，讓口袋裡保有資金可以彈性運用，以備生活的不時之需。

訂車的新模式，讓車主不須承擔養車成本

▲SeaLand 汽車訂閱平台四大特點。

買車是負擔、養車也是負擔，而且買車後續的養車才是生活中最沉重的壓力。通常買車一開始必先拿出一筆購車費用，額外還有保險、稅金等，開始使用之後，保養、耗材以及出了意外的維修又是另外的購車成本。再來，新車落地便開始折損，當你要賣車時，往往都是原車價的一半甚至更低，所以大家都說買車是最差的投資。

SeaLand 就看準消費者對於買車所帶來的冤枉錢，特別提供訂閱方式，省去很多不必要開銷，一手包辦車輛保修費用、保險費用、稅金等，而且最重要是不需要用車或者想換車，還不用管折舊成本，讓開車、使用它變成一種享受，暢遊在道路上更無後顧之憂。

看心情換車，不用一買終身

▲多種選擇想換就換，不用承擔折舊費用。

現今車廠看準消費者需求，推出了各種不同種類、型式、功能的新車，反而讓消費者更不知道如何下手，有時碰到買了轎車卻發現空間不夠，買了休旅車卻覺得太晃不舒服，又或者原本五人座夠用，突然家裡多了新成員，又必須換車的窘境。現在只要使用 SeaLand 汽車訂閱平台，消費者可享受『季季換車』服務，除了擁有三大訂閱專區，更提供多達十五種品牌八十種車型供消費者挑選，讓消費者在尋找愛車上多了彈性，也讓消費者有了更多元化的選擇，不用擔心換車所帶來的龐大資金與承重負擔。

無負擔的移動暢快，其實不必擁有

▲汽車訂閱服務是現今的一種新新消費模式，喜歡無須擁有，使用也一樣方便。

汽車訂閱服務是現今的一種新新消費模式，喜歡無須擁有，使用也一樣方便，就像早期的租借 DVD，想看一部片不用花錢大錢買下，小錢一樣能得到相同目的，就像 SeaLand 汽車訂閱平台。只要能放下對擁有權的執念，每個人都能對傳統的購車壓力告別。最後，SeaLand 期許透過汽車訂閱服務讓人們與移動的關係更自由、讓人們與資產的關係更輕鬆、讓人與車的關係更開放，未來將持續推出更多車型、更多租期的彈性方案，打造一個人人都能開到夢幻車型的用車新生活！

▲SeaLand 讓你省去買車的後續花費。

來源：《汽車線上》

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