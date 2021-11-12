走圖天后林穎教你提高勝率穩穩賺

文．蔡武穆

學了很多的技術分析，卻不知怎麼用，甚至覺得有些指標在同一種狀況下還互相矛盾，這時候你需要「走圖」，走圖天后林穎說，「走圖」就是「復盤」，是所有技術分析的融合，可以幫助投資朋友在千變萬化的盤勢中做更精準的判斷及決策。

「走圖」是朱家泓老師研發的一套課程，除了走圖之外，還有多空一日通、馭龍術等操盤課程，掌握盤勢變化的絕佳技巧，林穎跟隨朱家泓老師學習多年，深得「走圖」的精髓，是她多年來操盤的「定心丸」。

跟對老師 走上正確的技術分析之路

談起恩師，林穎語帶感激，「朱家泓老師待人寬厚、不藏私，是人品和風範隨著專業能力展現的優質領導人」，他每每告訴我們，「不要太計較、多照顧別人」，數十年來如一日的謙卑，不是每個成功人士都做得到。

林穎年輕時曾在投信、期貨公司上班，她說自己很幸運，踏入門檻就跟對老師，走上技術分析正確的道路，基礎、進階、融合，從不懂、到熟悉、到成為人師，每一步都走得穩妥、扎實。

比起外面莫名其妙的賺，林穎更重視實質內裡，她說，「錯誤的獲利，是災難的開始」，這是過去期貨公司的客戶告訴她的話，一直銘記在心裡，成為她謹守紀律的信條。

獲利不好嗎？這些人沒有學過正確的技術分析、沒有自己的交易邏輯 (SOP)，股市漲，欣喜狂追，股市跌，拗單不出場，空頭一來，哀鴻遍野，「同樣的話十年、二十年不變」，因為人心不變，股市裡面沒有新鮮事。

人是健忘的，「連我自己都不斷地被老師提醒，更何況是學生」，她在課堂上不斷提醒大家，要有自己的交易邏輯，「什麼樣的情況要進場、什麼樣的情況要出場」，不要被慌亂的情緒影響。

進場前問自己六個條件

何謂交易邏輯？就拿進場來說，進場前有六問，問一問自己當下盤勢有沒有符合這六個條件，一、趨勢 (多頭或空頭)，二、位置 (股價處於高檔、回檔、起漲或盤整)，三、Ｋ棒 (是否符合進場位置)，四、均線 (是否多頭排列、Ｋ線在月線之上)，五、成交量 (有沒有量)，六、指標。

比方說，多頭起漲，一定是多頭確認之後，前面有一個空頭轉盤整，才會變成多頭，最簡單的條件是，「底底高、過前高、紅Ｋ棒多頭確認」，再往下細看，「月線往上、股價在月線之上、有量確實衝出」，每個情況都符合，就可安心進場。

然而，原則很簡單，大家卻做不到，究其原因，「不是偷懶，就是練習不夠」，林穎指出，做股票不是上完課就會賺錢，而是要將上課所學的技巧融會貫通之後，進到市場交易，再做修正，才能提高勝率、穩穩地賺。

檢討、修正 找出個人交易 SOP

很多人急於找明牌、探求別人的成功經驗，殊不知自己的成功經驗才是未來獲利的基石，股市常勝軍，通常都有自己的交易邏輯，「不是很多招，而是只有一招」，為了學這一招，他必須爬梳很多資料，學習、歸納，並融入自己的個性，練就一萬次，成為自己的獲利寶劍。

林穎不贊成初學者透過模擬單來練習，過往她下模擬單的客戶，每個績效都一百分，但實際進場，同樣的盤勢、同樣的狀況，卻都賠錢收場，可見進場前的準備和面對大盤急漲急跌的心態，才是致勝關鍵。

嚴守紀律 克服人性缺點

譬如說，前一陣子大盤指數大跌，Ｋ棒頭頭低、盤勢由多轉空，出現急跌，而你忘了賣出，心裡一慌，砍在最低點出場。相對的，熟悉 SOP 的人就會知道，可以先觀察下面有沒有支撐，如果有撐，就可以等待一個反彈再出場，減少虧損。

「沒有紀律，人性就會跑出來，你的心態、腦袋、技術分析一定是平行線」，沒有交集，過去所學的都沒用，就會產生焦慮、貪婪。

她建議，剛開始可以用小資金進場，準備三十萬元的閒置資金，找比較便宜的股票做練習，現在十元、二十元的股票也很火紅，兩萬元的漲跌對生活影響不大，這當中可能會賠錢，就當作是學費，告訴自己，賠了就要學會，經歷一個多頭和一個空頭，交易心態就會更穩定健全。

模擬當天盤勢 判斷未來走勢

林穎每天晚上都會「復盤」，「復盤」就是「走圖」，把當天的盤勢再走一遍，她以圍棋來比喻，圍棋選手比賽後一定回去看錄影，贏的一方會思考這一次贏在哪裡、怎樣下會更好？而輸的一方也會檢討，「當初為什麼下在這個地方，如果不下在這個地方，下在哪邊會更好？」復盤，就有這樣的意味。

「走圖」，並不是事後諸葛或紙上談兵，通常技術分析圖攤開來，這邊漲、那邊跌，事後分析大家都變成專家，「走圖」則是模擬當天的盤勢，Ｋ棒一根一根地走，「看不到明天、看不到未來」，要用當天的Ｋ棒，配合技術分析判斷未來可能的走勢。

就好像開車，前面閃黃燈，警示你紅燈要來了，要煞車減速，「走圖」也是一樣，一定會有一些訊號告訴你，哪邊該進場，哪邊有危險，有些人學了技術分析，看到線圖還沒有感覺，就是因為缺乏走圖的練習。

復盤還可以了解自己操盤的缺點，林穎說，自己是獅子座，個性比較衝動，常常多頭確認後不敢進場，等到股價漲一波，才抱著賺一點的心態急忙下單。

在復盤中，她把自己的當沖單、波段單拿出來研究，一畫發現，「怎麼會買在這個位置？」回想當下的交易心態，預期還會跳兩檔，結果跳一檔即反轉，跌下來還不甘心停損，原來跟大家一樣犯了追高的毛病。

技術分析的最後一哩路

「我就是這樣Ｋ棒一根一根的走、一根一根的檢討，把符合 SOP 的進出場位置標示出來，然後再對照實際進出場的位置，把錯誤揪出來一次一次改正，慢慢地穩定操盤和獲利」，林穎強調。

「走圖，是技術分析的最後一哩路」，幾乎囊括所有技術分析，包含初階、進階、Ｋ棒理論、形態學、交易邏輯等，是實戰班，她強烈建議，學完技術分析的朋友一定要學走圖，就如同開泡沫紅茶店，所有的材料備齊了，如何泡一杯好喝的紅茶？水溫多少、茶要放幾匙？把走圖的 Know how 刻劃在心裡，融合自己的交易方法，形成交易魂，伴隨而來的不只是獲利，更是滿滿的信心與成就感。

來源：《理財周刊》1107 期

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