梁赫群、草爺、蔡允潔聯手拼愛心 雙11讓愛有依靠

藝人梁赫群、蔡允潔、含羞草（草爺），受邀擔任紅心字會公益大使，在雙 11 光棍節這一天，聯手拼愛心，號召民眾捐款，讓愛有依靠，讓弱勢家庭、兒童及獨居長者募集三餐餐費，三人也自掏腰包捐出 1111 元，期盼民眾，在疫情緩和下，消費之餘也能持續關懷弱勢；梁赫群、蔡允潔也發願，期待開頻道、做節目，透過影像發掘社會事，為弱勢家庭、兒童、獨居長者發聲，含羞草（草爺）也拿出 YouTube 頒發榮獲百萬訂閱肯定的金獎牌來勉勵大家說，我能做就盡量做，反正紅心字會需要我，我一定會出現。

梁赫群、草爺、蔡允潔聯手拼愛心。(圖: 紅心字會提供)

記者會上，近日因模仿韓國巨星 - 孔劉在社群媒體造成轟動，成為時下網路的熱門話題人物的藝人梁赫群說：真的可以很明顯感受到，隨著疫情趨緩，從原本緊張氣氛，一邊持續做好防疫工作，市場也逐漸恢復，有感雙 11 檔期，社會上滿是各式各樣的商業促銷、優惠廣告等，但一想到疫情期間，許多弱勢家庭受到影響衝擊，就連三餐溫飽都出現問題，兒童學習、獨居長者則更顯困境；所以我就心有想法，若把我過去也累積了數十年經驗製作綜藝節目的經驗，在網路平台，以單元節目方式呈現，將民眾生活中有許多困擾，網路上許多的真真假假的資訊，發掘優質好事物，推薦給觀眾，舉凡有食衣住行育樂等問題，都可從節目中解決生活需要！梁赫群也說：我是真的想做一個「梁心發現」的節目，自己可以好好擔任梁心審長的角色，親身體驗，審查各種網路謠言，發掘社會需要，讓節目成為值得信賴的推薦指標。

蔡允潔說：疫情期間，看見每天滿是關於疫情的報導，許多年長者因為染疫過世，親人連最後一面都無法見到，感到心疼與不捨；我當時就想到，社會上還有許多獨居的長輩怎麼辦，他們可能沒有家人，是無依無靠的，可是我自身能力有限，我就聯繫紅心字會，想說他們一直有在照顧獨居長輩，若是我可以在 YT 開頻道，把這些長輩的故事紀錄下來，讓大家可以參與付出與協助，即使未來就算這些長輩他們不在了，讓他們的故事，不會隨著消逝而被遺忘。

含羞草（草爺）表示：我接觸紅心字會之後，才知道國寶級的電影導演李行，是紅心字會的榮譽理事長，李導演在八月份過世，他生前就不停為公益奮鬥，是紅心字會的終身義工；他用他的一生執導了 50 多部電影，獲獎無數並得到金馬獎終身成就特別獎的榮譽，他的精神就是非常值得我去學習的榜樣，今天見到前輩小梁哥想要在 YouTube 開新節目，那股蓄勢待發的氣勢；還有蔡允潔那股天真單純，想要透過影像為獨居長輩紀錄故事的想法，那我就拿出前幾天剛收到由 YouTube 頒發榮獲百萬訂閱肯定的金獎牌來勉勵大家，草爺說：我 2017 年開頻道「含羞草日記」至今，累積四年的時間，才拿下百萬訂閱的肯定，點閱數超過 3 億 5 千萬，拍過無數支公益主題的影片，環島募款三次，也是遇過很多的瓶頸，不能只是靠著傳統的觀念，或是一股傻勁地堅持拍下去，而是要不斷地身體力行、修正調整，去找到觀眾的喜愛的內容及看見需要，才能累積出成果；對於做公益，草爺也說：我能做就盡量做，反正紅心字會需要我，我一定會出現。

此外，紅心字會也受邀參與將於 11 月 19 至 21 日在高雄城市商旅真愛館舉行，有南台灣標竿藝術盛會「第九屆高雄藝術博覽會」與高雄市政府文化局的「漾藝術博覽會」特別將紅心字會榮譽理事長，已故「台灣電影之父」李行導演的珍貴史料在 VIP 廳進行懷念特展，讓民眾透過看展也能做公益，一起緬懷追憶李行導演。現場還有有來自台灣、韓、澳門近 30 餘家畫廊共襄盛舉；除推出「URBAN TAIWAN 台灣潮」特展外，另有 Tez Dozen X akaSwap NFT 藝術特展、極地所在特展、一路向南特展及以「南方崛起」為主題的藝術與學術論壇，開啟當代藝術在地的新興力量與國際藝術的聯結；長期辦理各項藝術活動的大苑藝術負責人張學孔表示：將台灣藝術匯聚全球各地頂尖當代畫廊，呈現精采絕倫的藝術展覽，結合公益，關懷弱勢、回饋社會；李行導演的成就與貢獻，一生行善，無私奉獻，令人欽佩，是所有藝術家值得終身學習的典範。