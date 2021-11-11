「城心曜曜」打造城西「新區」蛋黃核心地段

上海有「浦西、浦東」，台北市也有「城西、城東」雙區域，上海浦西正進行城市更新發展，出現許多價值非凡的「新區」，台北市西城同樣進行都市更新，也會產生地段再增值「新區」，這樣的案例在日本東京、英國倫敦等國際大城，也頻頻出現，就像是在蛋黃區的場域裡，經過城市更新規劃，打造出更超值的蛋黃核心區。在台北市大同區「西城新區」，士林開發 (股票代號 5324)「城心曜曜」新建築，位於承德大道精華路段，引領著台北市城西蛋黃區歷史創造「新區」的使命。

「城心曜曜」直接第一線環抱 1530 坪蔣渭水公園，擁有雙蓮國小、成淵國高中校園永久棟距城市視野的「雙特性」。(圖: 業者提供)

城心曜曜「承德大道、千坪地、萬坪綠」大同區最綠生活圈

士林開發規劃多年的「城心曜曜」建案，位於台北市城西蛋黃區的承德路二段、錦西街口難得千坪基地，緊鄰雙蓮國小、成淵國高中雙學區，以及面積約 1530 坪的蔣渭水紀念公園綠地，士林開發引入國際知名建築團隊 P&T 規劃「城心曜曜」，以向城市環境致敬的建築語彙，整合鄰近「學術文教、公園綠憩」的特色，規劃整棟建築，面對面積約 8407 坪的雙蓮國小與面積約 8833 坪成淵國高中的低矮校地建築，產生了建築環境最珍貴的永久棟距城市視野 (City Vision) 價值，「城心曜曜」在城心精華區段裡，創造台北市城西蛋黃區核心內「新區」的一線綠憩、城市視野「雙特色」，讓產品奇貨可居。

士林開發規劃多年的「城心曜曜」建案，位於台北市城西蛋黃區的承德路二段、錦西街口難得千坪基地。(圖: 業者提供)

大家耳熟能詳的房價穩定增值因素不外乎 (1) 公共建設、(2)生活機能、(3)教育資源、(4)捷運路網等 4 要件，這些要件構成買房的 Loccation(地段)，而「城心曜曜」除了完整具備房價增值 4 要件之外，位處城市核心區域內，能直接第一線擁抱千坪綠憩公園，是很多豪宅並不一定夠擁有的城市地段資源，這種獨特的綠色生活環境，帶來清新、樂活、無價的心理層面享受，讓「城心曜曜」房價得以加分。並由涵碧美學空間大師王勝正規劃北市豪宅少有的全層 500 坪俱樂部會館，提升「城心曜曜」豪宅居住品質與等級，更是事業有成追求居住更高品質企業主的絕對需求，同樣是一個加分項目。

享受頂級居家、品味生活、活氧綠憩的生活體驗

現場銷售人員表示，「城心曜曜」擁雙連站與民權西路站雙捷三線，享雙子星潛力與中山南西商圈，規劃 24 層鋼骨 RC 黃金級綠建築地標，更規劃全層 500 坪全齡俱樂部，結合東西方文化的新東方概念，為全家人提供飯店級的休閒饗宴。公共空間規劃包括: 豪華交誼大廳、多功能文藝教室、電影院、圖書閱覽室、健身房、KTV、電競室、練琴室、棋藝室… 等等，吸引大同區、中山北路沿線的隱形富豪和在地望族進場。現場銷售人員透露，45 坪產品以為二代置產佔比最高，66 坪產品以換屋和家族收藏傳家資產等需求為主。是台北市城西「新區」萬中選一的全新高端建築，讓未來居住者能夠享受頂級居家、品味生活、活氧綠憩的生活體驗。