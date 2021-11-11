超微、輝達進軍元宇宙 台積電、威盛集團商機大爆發？

萬寶投顧陳子榕指出，美國半導體大廠超微 (AMD) 順利拿下臉書 (Meta) 資料中心伺服器處理器晶片訂單，這是臉書大張旗鼓進軍元宇宙的第一個實質大訂單，受到這個訂單的激勵，超微股價噴出新高點，最高來到 155.65 美元，而身為超微晶片重要合作夥伴的台積電 (2330-TW) 股價也表態轉強。



台積電股價從平盤整理區的低點 585 元，連三跳衝至 617 元，漲幅逾 5％，法人近期也連續偏多操作，台積電 10 月營收受到長短料和大陸十一長假影響，月減 11.9％，但較去年同期成長 12.8％，而預估台積電第四季營收仍保有 3.5％～5.5％的季成長，季營收上看 157 億美元。



這次 Meta 對超微下訂的 EPYC 處理器，為台積電 5 奈米製程的第四代 EPYC 處理器，預估明年第二季亮相，而 Google Cloud、AWS 及微軟等資料中心也都採用 AMD 晶片，2022 年底 AMD 伺服器的市佔將達到 2 成，對台積電營收將有很大挹注，加上台積電確定在日本、高雄設置 12 吋廠，擴大 22/28 奈米、7/28 奈米產能，中長線營運動能維持強勁，台積電所有均線已全數翻揚，若多方缺口不回補，股價有望再衝高。



當然，相關的設備廠營運也會進補，像是我在 11/4 為大家推薦的設備廠辛耘 (3583-TW)，股價再創波段新高，推薦後漲幅達 15％，未來持續看好。另外，矽晶圓廠台勝科(3532-TW) 看好未來 2、3 年矽晶圓供應吃緊，已宣布投資 282.6 億元在雲林麥寮擴建 12 吋矽晶圓廠，預計 2024 年量產，台勝科週二 (11/10) 以一根長紅 K 棒突破所有均線，投信單日敲進約 1,200 張，股價值得期待。



另外，超微的競爭對手輝達 (NVIDIA) 也趕著擠進元宇宙行列，最近在年度 GTC 大會推出了 NVIDIA Omniverse Avatar 新技術平台，打造出虛擬 AI 助理，不但能深入對談，還可以應用於視訊、智能汽車、餐廳服務、即時翻譯等多重領域，相關供應鏈包括台積電、日月光投控 (3711-TW)、京元電(2449-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、麗臺(2465-TW)、健策(3653-TW) 也將跟著超微的發展受惠。



萬寶投顧陳子榕指出，同樣受到元宇宙激勵股價噴發的還有威盛集團股票，宏達電 (2498-TW) 不畏分盤交易處置，股價屢次亮燈漲停，同樣再創波段高點 89.6 元，我在 11/9 推薦後漲逾 10％，11/5 推薦的威鋒電子 (6756-TW) 更大漲 103 元、漲幅 25％，相關集團股票不論線型或籌碼面都很不錯，股價持續看多。



此外，近期比特幣、以太幣雙雙創下新高，分別來到 68,000 美元、4,800 美元，全球加密貨幣的市值也已衝破 3 兆美元大關，多頭攻勢越來越旺，相關族群包括技嘉 (2376-TW)、麗臺、華擎 (3515-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、威盛 (2388-TW)、晶焱 (6411-TW)，都可以多加留意。



威盛 (2388-TW) 為 IC 設計廠，10 月營收 6.17 億元、年增 23.40％。全球搶進元宇宙效應，英特爾宣布將以新台幣 35 億元延攬威盛位於德州 CPU 研發的子公司員工，預估將貢獻 EPS 高達 7 元；威盛近期股價出量呈多頭排列，券資比高，具籌碼優勢且法人偏多操作。

辛耘 (3583-TW) 為先進封裝濕製程設備供應商，10 月營收 3.97 億元、年增 25.71％。受惠晶圓代工持續擴廠擴產，第三季營收 12.89 億元，創新高，累計前三季營收 32.48 億元，亦創同期新高，EPS 達 3.7 元，目前自製設備、晶圓再生營收占比已拉高逾 4 成，隨著辛耘兩岸再生晶圓增產、新廠投產，預估全年營收獲利將優於去年，明年台積電竹南廠正式啟用，也將持續推升營運步步走高。

元晶 (6443-TW)10 月營收 5.79 億元、年增 58.90％；受惠政府躉購費率提高補貼，第四季進入太陽能電廠裝機高峰期，且每度電增加 0.2245 元，平均補貼增幅約 5％，估將推升元晶產品報價調高 5％～10％，並反映在第四季營收；此外，美國太陽能反規避調查也讓元晶接到更多大尺寸太陽能電池轉單，估下半年佔營收比重約達 15％，明年再擴大進入放量期。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險