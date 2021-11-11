【龍哥講股教室】元宇宙和低軌衛星找到網通和高速傳輸 電池充電完成

龍哥一路以來沒有改變立場與規劃，這才是盤勢規劃，不會每天變來變去。台股站上 16771 點完成底部型態，就是一路偏多思考偏多操作，一路驗證，現在就是觀察短線支撐 17237 點，沒有跌破的話，多方強勢控盤。

龍哥有跟大家分享，多頭趨勢之下，資金輪動非常健康，從中小型電子股領軍止跌到低檔的面板，航運，航空，鋼鐵再到晶圓雙雄，接下來又會再回到中小型電子股身上，要多注意很多強勢股回測到月線，容易支撐止跌，醞釀下一波行情，今天就開始出現這樣的訊號囉，例如，智原 (3035-TW) 回測到月線就得到支撐，電池股也在月線獲得支撐，大家要多注意。

車用電池部分，電池先漲先整理，今天電池三雄出現正式止跌訊號，充電完成準備下一波行情；矽智財還是未來趨勢，股王力旺 (3529-TW) 和世芯 (3661-TW) 穩定上漲，智原 (3035-TW) 回測到月線出現正式止跌訊號；接下來還可以注意太陽能，有些有第三代半導體，有些有低軌衛星，題材豐富，可以觀察環球晶 (6488-TW)，合晶(6182-TW)，元晶(6182-TW)；低檔的 Mini Led，未來筆電和電動車會大量採用 Mini Led，相關個股營收的確有提升，例如，富采(4714-TW)，惠特(6706-TW)，光磊(2340-TW) 等等，領先市場佈局就可以簡單享受獲利。

盤面上熱炒「元宇宙」，簡單講就是虛擬世界，在虛擬世界中可以串連各種服務與平台，彷彿在真實世界當中，由於必須戴著 VR 頭盔甚至皮膚進入虛擬世界，昔日的股王宏達電 (2498-TW) 重振雄風，持續攻擊，但是宏達電真的轉虧為盈了嗎？當然還沒有，現在只是題材炒作，元宇宙要成真還需要很多努力，很多平台互相配合，才有機會成真。龍哥常常講，操作題材股，操作強勢股，沒有問題，只是進出場的操作策略要訂定好，嚴格執行，以免有過多的風險。

盤勢震盪，可以利用期貨和選擇權增加績效，一波拉抬，尊龍操盤系統沒有缺席，波段多單簡單獲利 + 158 萬，完全不需要自己判斷，現在是大數據的時代，讓電腦來執行策略，去除人性更能穩定獲利，歡迎大家一起來追求長期穩定獲利。

航運和航空：

航運基本面沒有問題，現在問題在於技術面與籌碼面，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW)，以長榮為例子，站穩 92.4 元有正式止跌訊號，有底部型態，站穩季線上方有個 131 元缺口，比較有實質的壓力；龍哥之前就跟大家分析，航空的技術面和籌碼面更穩定，後面一路飆漲，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

MCU 產業面還是供不應求，車用市場持續熱絡，高階的 32 位元 MCU 會越用越多，盛群 (6202-TW) 法說說 MCU 第四季不會漲價，本來產品價格就不可能一直漲，重點在於要能夠維持產能和價格，就能夠持續獲利，這才是產業健康的情況，新唐 (4919-TW) 法說提到不受低價搶單的影響，利空測試月線，可以好好觀察止跌機會，大家每天可以鎖定龍哥的節目(https://lihi1.com/UOB7n)。，會有詳細的分析。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

龍哥一直說，下半年看半導體概念，從先進製程中找到載板，從成熟製程中找到車用二極體。

ABF 載板部分，欣興 9 月營收超級好，基本上載板今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標股景碩 (3189-TW) 創高之後，帶動南電 (8046-TW) 和欣興 (3037-TW) 也強勢攻擊，持續留意。

二極體的股價經歷兩三個月的回測整理，籌碼乾淨，從營收和獲利來看，今年到明年的訂單狀況以及獲利都還是會很好，車用二極體隨著電動車的銷量成長，產業需求非常強勁，供不應求，強茂 (2481-TW)，台半(5425-TW)，程朋(8255-TW) 和德微 (3675-TW) 籌碼有一點鬆動，先觀察止跌狀況。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變，注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP。

高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，元宇宙需要高速傳輸，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)，偉詮電 (2436-TW)。

矽智財 IP 的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，看看龍哥的矽智財之王－世芯 (3661-TW)，8 月份大盤在整理一路下跌，但是世芯股價創高，龍哥就說了，這就宣告了矽智財就是未來的主流，現在一個多月過去了，是不是全部驗證了？股價從 550 元漲到 1200 元，大漲 105%；再來布局 IP 鱷魚－智原 (3035-TW)，股價從 100 元漲到最高 219 元，大漲 119%；跟著龍哥領先市場佈局，就能夠簡單享受獲利；其餘像創意 (3443-TW)，力旺 (3529-TW)，M31(6643-TW)，愛普 (6531-TW)，都可以持續關注，短線過熱不要追高，留意籌碼狀況，籌碼穩定的話拉回找買點。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

龍哥一直一直說，電池就是未來的主流，10/8 又重新跟大家分析，資金會輪動回電動車，現在電池股全面噴出，一切盡在不言中，正極材料美琪瑪 (4721-TW) 的 9 月營收年增 162%，說明電池真的供不應求，技術面開始出現多方支撐，留意正極材料康普 (4739-TW) 和電解液大廠聚和(6509-TW)，龍哥有公開，帶領會員朋友佈局聚和，大賺 50%，快來一起搶錢。

其餘像導線架，連接線，CIS 感測相關都可以關注，例如，順德 (2351-TW)，健和興(3003-TW)，同欣電(6271-TW) 創高，一切盡在不言中。

搶錢計畫持續搶錢，錯過前面的世芯，智原，晶焱真的很可惜，後面龍哥又大公開二極體的強茂，慢慢漲，後面直接噴出漲停，一路驗證，龍哥帶會員朋友佈局迅猛龍和暗黑蝙蝠還有太陽烏龜，迅猛龍敏捷又跑得快，高速就是未來，已經開始起漲；暗黑蝙蝠迎接光明；太陽烏龜慢慢往上爬；不要再錯過獲利了。



《獲得更多「獨家」盤中資訊》

【FB 粉專】https://www.facebook.com/stockfuturelung5

【Line ID：@lung1688】https://lin.ee/faiqzYC

【Telegram】https://t.me/lungfuture88988

【Instagram】https://www.instagram.com/richdragon88988/

留言跟龍哥互動：

TG：https://lihi1.com/iU6YJ

LINE：https://lihi1.com/IXgLt

FB：https://lihi1.com/e7cKj

【龍哥 Youtube】https://lihi1.com/UOB7n

(110) 金管投顧字第 009 號，本公司不保證獲利，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。 永誠國際證券投資顧問股份有限公司 蘇建豐分析師客服專線：02-25415555