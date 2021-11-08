【富蘭克林】科技產業長線趨勢明確，定期定額存科技基金

美國科技股第三季財報表現出色，根據 Factset(11/5) 統計截至目前已有近九成史坦普 500 企業公布財報，逾八成企業獲利優於預期，其中科技類股有逾九成企業獲利超出預期，第三季科技類股獲利年增率自九月底預估的 28.5% 上修至 36.2%，且淨利率攀升至 25.4%，激勵科技指數續創新高，今年以來 MSCI 世界資訊科技指數上漲 27.54%，優於 MSCI 世界指數 22.11% 的漲幅 (彭博，原幣計價總報酬，統計至 11/5 止)。

觀察大型科技龍頭財報，第三季微軟及亞馬遜的雲端服務持續高速成長，微軟雲端服務營收較去年同期成長五成，亞馬遜 AWS 營收年增近四成，根據 Synergy 研究 (10/28) 預估，亞馬遜及微軟在雲端基礎設施市場的市佔率分別達 33% 及 20%，穩居一、二名，呈現大者恆大的趨勢，為企業推動數位轉型的受惠者。放眼 2025 年，全球雲端支出預估將超過六千億美元，五年年複合成長率預估超過二成(高盛證券，1/21)。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，隨著經濟復甦，科技產業引領的數位化轉型將持續，樂觀看待科技產業投資前景。其中，雲端的採用已成為企業保持領先地位的重要途徑，隨著企業增加對移動性、協作以及其他遠端工作技術和基礎架構的投資，雲端支出預估將維持高速增長。再者，科技產業得益於先進的生產力、輕資產的營運模式且擁有產品定價權，能夠更好地應對通膨的影響。儘管半導體供應鏈面臨考驗，預計這種情況至少會持續至今年年底，受此影響，短期晶片價格可能會上漲，但預計隨著半導體供需在 2022 年達到平衡，預計價格會恢復正常化。強納森．柯堤斯認為，目前正處於消費者體驗科技主導的新零售模式和企業數位化轉型的開端，可以預見在未來幾年，科技產業將有大量潛在的投資機會。富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G 六大主軸，掌握數位轉型商機，截至 2021 年九月底基金在軟體與服務股配置比重約五成，並精選半導體和網路股佈局。

富蘭克林證券投顧表示，技術不斷推陳出新，蓄積科技股漲升實力，建議投資人與其費心猜測高低點，不如定期定額存科技基金，長期投資拉高投資勝率，積極掌握疫後產業數位轉型的龐大商機。



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