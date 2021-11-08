波卡平行鏈插槽拍賣前瞻，一覽衆貸項目獎勵細則

波卡平行鏈插槽拍賣即將來臨，鏈聞爲大家帶來了波卡平行鏈解析，並且整理了時間線以及項目具體獎勵。

撰文：思雨

今年 9 月底，波卡聯合創始人 Gavin Wood 在一次採訪中表示，波卡已爲平行鏈上線做好了技術上的準備，具體上線時間只待治理投票確認。大約半個月後的 10 月 14 日，波卡正式通過了第 39 號提案，首次平行鏈插槽拍賣的啓動時間確認爲今年 11 月 11 日。而在本月初，波卡 Runtime 升級至 v9122 的 42 號社區提案也正式通過，波卡平行鏈 ID 的註冊與衆貸模塊已經在 11 月 4 日正式開啓。市場期待已久的波卡平行鏈插槽拍賣，即將在本週內正式啓動。

本文盤點了迄今爲止所有宣佈參與首輪波卡平行鏈插槽拍賣的項目，並且整理出了這些項目提供給衆貸參與用戶的獎勵細則。

衆貸項目及獎勵機制一覽

Acala

Acala 是全球首個去中心化開放式金融聯盟、波卡 Polkadot 生態金融中心，旨在聯合波卡 Polkadot 生態系統創建開放式金融框架，爲全球加密資產帶來金融穩定性，流動性與可及性。

獎勵機制

總競拍獎勵：ACA 總量的 17% (1.7 億枚 ACA、15% 的基礎獎勵+ 2% 的其他獎勵）

總量 : 10 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 ACA 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：20% ACA 將在上線後支持轉賬

鎖定數量：剩餘的 80% ACA 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

獎勵計算公式：（您的 DOT 貢獻 / 對 Acala 的 DOT 總貢獻總額) * 170,000,000 ACA，該公式爲粗略計算，還需包含各種不同的額外獎勵

lcDOT 分配 (選擇 lcDOT 方式貢獻)：100% lcDOT 將與 ACA 獎勵同時在上線後發放。用戶每向 Acala 貢獻 1 個 DOT，就會獲得 1 個 LCDOT

流動性 lcDOT：100% lcDOT 將是流動的，並支持在 Acala DeFi 協議內使用

Parallel 合作獎勵：如果我們的平臺成爲 VIP 推薦 (3000 DOT 和 500 個用戶)，並且你是前 100 名的貢獻者，通過 Parallels 拍賣貸款進行貢獻的用戶將獲得額外 10% 的 ACA 獎金獎勵

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2000

Moonbeam

Moonbeam Network 構建跨鏈連接的 DApp，提供與以太坊兼容的智能合約平臺，可輕鬆構建本地可互操作的應用。其由波卡 Polkadot 網絡提供支持，由 PureStake 進行開發。

獎勵機制

總競拍獎勵：GLMR 總供應量的 10%（1 億枚 GLMR 代幣）

總量 : 10 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 GLMR 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：30% GLMR 可立即領取

鎖定數量：剩餘的 70% GLMR 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

參與方式：通過 Moonbeam 衆貸 DApp、交易所、Moonbeam 支持的錢包三種方式來參與衆貸

Astar Network

Astar Network 從 Plasm 改名，由 Staked Technologies 開發支持，允許開發人員輕鬆無縫地將 Plasma 功能添加至 Substrate 當中。

獎勵機制

總競拍獎勵：ASTR 總供應量的 20%（14 億枚 ASTR 代幣）

總量：70 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 ASTR 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：10% ASTR 可立即領取

鎖定數量：剩餘的 90% ASTR 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

額外獎勵：代幣發行總量的 5% 用於額外獎勵

邀請福利：你的朋友每貢獻 1 DOT，你就能得到 10 個 ASTR！您的朋友通過您的推薦作出貢獻，可獲得其金額的 1% 獎金

早鳥福利：如果您在第一輪拍賣結束前加入，可獲得 20% 的紅利

Parallel 合作獎勵：第 1 周，第 1 名：6% 的額外 ASTR 獎金

第 2-3 周，2-3 名：4% 的額外 ASTR 獎金

第 4-5 周，4-5 名：2% 的額外 ASTR 獎金

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2006

Litentry

Litentry 是一個隱私保護的 DID 聚合器，在 Polkadot 生態系統中發揮獨特的功能，爲多鏈身份數據提供 Liquidity、互操作性和一致性。

獎勵機制

總競拍獎勵：Litentry 總供應量的 20%（2 千萬枚 LIT 代幣）

總量：1 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 LIT 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

鎖定數量：100% LIT

最低貢獻：5 DOT

分配規則：每鎖定 1 DOT，參與者將獲得至少 12.5 LIT 的獎勵。最終獎勵將以每位參與者對衆貸池貢獻的百分比計算。（您的 DOT 貢獻 / DOT 貢獻總額） * 2000 萬 LIT

競拍失敗補償：如果 Litentry 沒有成功拍到第一批插槽，則將爲貢獻者發放額外的 LIT 補償。補償比例爲 1 DOT 補償 0.12 LIT，預估補償 APY 爲 13%。

Parallel 合作獎勵：11 月 11 日之前或衆貸開始前 3 天內捐款，可獲得 10% 的額外 LIT 獎勵。

衆貸開始前 4-7 天內付費用戶可獲得 5% 的額外 LIT 獎勵。

第 7 天后貢獻 2% 的額外 LIT 獎勵

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2013

Clover Finance

Clover Finance 是一個跨鏈智能合約平臺，致力於提供易於使用的區塊鏈基礎架構，併爲基於 Substrate 的應用程序創建一站式兼容 EVM 框架，以降低開發人員的門檻和成本。

獎勵機制

總競拍獎勵：Clover 總供應量的 20%（2 億枚 CLV 代幣）

總量：10 億

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 CLV 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：28% CLV 可立即領取（通過 Binance 的貢獻者爲 30%）

鎖定數量：72%（或對於通過 Binance 貢獻者的 70% ），將在接下來的 23 個月裏，按月解鎖

額外獎勵：可以通過參與 Clover The LUCKY Gachapon 幸運扭蛋活動，獲得額外獎勵

Parallel 合作獎勵：第一週 12% 的額外 Clover 獎金

第二週 4% 的額外 Clover 獎金

第一批關閉之前，2% 的額外 Clover 獎金

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/1010

Crust Network

Crust Network 目標是建立去中心化的雲生態系統，實現了分佈式存儲的激勵層協議，適用於多種存儲層協議（例如 IPFS），併爲應用層提供支持。Crust 體系結構還具有支持去中心化計算層，和構建去中心化雲生態系統的能力。

獎勵機制

總競拍獎勵：Crust 總供應量的 5%（1 百萬枚 CRU 代幣）

總量：2 千萬

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 CRU 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：30% CRU 可立即領取

鎖定數量：70% 每 3 個月線性釋放 10 %

額外獎勵：可以通過參與 Clover The LUCKY Gachapon 幸運扭蛋活動，獲得額外獎勵

Darwinia Network

達爾文網絡是基於 Substrate 開發的跨鏈橋接網絡，專注於建設未來資產互聯網絡，包括非標資產拍賣市場、穩定幣跨鏈、資產交易兌換等領域。

獎勵機制

總競拍獎勵：RING 總供應量的 2%，KTON 總供應量的 10%（2 億枚 RING 代幣，8 千枚 KTON 代幣）

總量：100 億 RING，8 萬 KTON

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 RING 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：10% RING 可立即領取，KTON 線性獎勵

鎖定數量：剩餘的 90% ASTR 將在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

BTC 獎勵：在第二輪拍賣開始後，無論 Darwinia Network 是否贏得競拍，1 BTC 都將立即在前 5 名貢獻先驅中發放。

早鳥獎勵：如果你提前捐款，最高可獲得 20% 的額外獎勵。

Equilibrium

Equilibrium 是多合一的可互操作 DeFi 集合，首個將信用借貸、合成資產生成與交易相結合的跨鏈數字資產市場。

獎勵機制

總競拍獎勵：EQ 總供應量的 10%（1200 萬枚 EQ 代幣）

總量：1.2 億 EQ

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 EQ 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

流通數量：暫時未知

鎖定數量：暫時未知

推薦獎勵：獲得 6% 的額外獎金（推薦人 3%，被推薦人 3%）

早鳥獎勵：註冊等待名單可獲得 10% 的 EQ 獎金，PLO 第一階段參與者可獲得 10% 的獎金

巨鯨獎勵：10000+DOT 捐款可獲得 15% 的獎金

Manta Network

Manta Network 是波卡首個鏈上隱私保護項目，通過密碼學技術 zkSNARK 爲 DeFi 用戶提供最高安全級別的鏈上隱私保護，旨在成爲整個去中心化金融的隱私保護基礎設施。

獎勵機制

總競拍獎勵：MANTA 總供應量的 15.6%（1.56 億枚 MANTA 代幣）

總量：10 億 MANTA

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 EQ 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

鎖定數量：100%，會在 96 周內以區塊爲單位線性釋放

NFT 獎勵：獲得一枚 NFT

早鳥獎勵：11 月 11 日前：額外獎金 10%，11 月 11 日至 12 月 2 日：額外獎金 5%

Parallel 合作獎勵：衆貸開始前，可以獲得 10% 的額外 MANTA 獎金

前 21 天，可以獲得 5% 的額外 MANTA 獎金

其餘的不能獲得額外獎勵

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2015

Parallel Finance

Parallel Finance 是建立在波卡生態系統上的去中心化貸款協議。其獨特的方法將使用戶通過同時抵押、借貸，獲得雙重獎勵。

獎勵機制

總競拍獎勵：PARA 總供應量的 15%（15 億枚 PARA 代幣）

總量：100 億 PARA

平行鏈插槽租期：96 周（約 2 年)

獎勵分配：100% 的 PARA 將在網絡上線支持轉賬後進行分發

鎖定數量：100%，會在 24 個月內以區塊爲單位線性釋放

基礎獎勵：1 DOT = 25 Parallel （通過 Polkadot.js 參與）

1 DOT = 33 Parallel （通過 Parallel Auction Loan 參與）

NFT 獎勵：1000 名隨機參與者

早鳥獎勵：11 月 10 日前每貢獻 1 DOT，可獲得 40% 的獎金

11 月 11 日至 11 月 16 日，每貢獻 1 DOT，可獲得 20% 的獎金

11 月 17 日至 11 月 23 日期間，每貢獻 1 DOT，可獲得 10% 的獎金

11 月 24 日至 11 月 30 日期間，每貢獻 1 DOT，可獲得 5% 的獎金

12 月 1 日至 12 月 7 日期間，每貢獻 1 DOT，可獲得 2.5% 的獎金

參與鏈接：https://crowdloan.parallel.fi/#/auction/contribute/polkadot/2012

交易所活動

幣安波卡衆貸預熱活動公告鏈接

歐易 OKEx 早鳥拍活動公告鏈接

補充閱讀

什麼是波卡平行鏈插槽拍賣（Auction）？

波卡是一個可擴展的異構多鏈區塊鏈。這就意味着它由一個協作的去中心化區塊鏈網絡組成，這個網絡叫做中繼鏈，它與並行運行的分片鏈即平行鏈交互。這些平行鏈可以看作是中繼鏈的客戶端，中繼鏈的目的是保護和協調平行鏈。想要加入波卡網絡與其他平行鏈進行交互，需要通過插槽來實現。插槽只租不賣，通過鎖倉 DOT 來得到使用權。

但波卡平行鏈插槽數量有限，官方預估同時運行的插槽數量上限爲大約 100 個。

這當中 80% 的插槽會放到市場來進行拍賣，20% 的插槽會預留給 Web3 基金會感興趣的項目。這些官方支持的項目需要能對波卡生態作出貢獻，並且有利於波卡生態的發展。不管是官方預留的 20%、或是參與競拍的 80%，都需要鎖倉 DOT。租期過後，鎖定的 DOT 將全部退還。

插槽的出租週期是 6 個月。每次拍賣包含 4 個週期即 2 年的時間，項目方根據自身的需要，自由對這 4 個週期進行出價，價高者得。

所以插槽就相當於插線板的插孔，平行鏈插入插孔，通過中繼鏈提供的共享跨鏈來滿足日常使用的交互。

波卡插槽拍賣方式解析

每次拍賣數量爲一個插槽。（間隔時間一般爲幾周）

每個插槽拍賣都採用蠟燭式拍賣+隨機參數的方式，拍賣會由系統隨機指定時間突然停止，在此之前的競標價高者得。

比如我們假設競拍的週期是 5 天，項目方可以在 5 天當中任意時間競標。系統通過隨機參數，生成一個無法預測的拍賣截至時間，比如第 3 天下午 1 點，那麼這個時間點之前的價高者獲得插槽使用資格。過時之後則視爲無效。

需要注意的是：競拍期內只能出價一次。

拍賣規則的結果影響

持幣者

如果項目方未競標成功或租期結束，DOT 立即退還給持幣者。

波卡生態

優質項目會得到更多關注以及更多人支持，這個過程是既在篩選優質項目，也在爲波卡帶來更多人氣。隨着之後接入的平行鏈越來越多以及交互的增加，會對波卡生態帶來卓越的發展。

關於波卡 Crowdloan （衆貸）

平行鏈在競拍插槽時，項目方可以通過 Crowdloan 的方式向各自的社區籌集 DOT，DOT 持有者可以選擇將自己的 DOT 投（Contribute）給任何自己看好的競拍項目。