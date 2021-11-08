中國政法大學胡繼曄：生態和跨鏈是公鏈新一輪競爭的主戰場

生態提供了多元化的服務，跨鏈提高了應用的效率，這恰恰是區塊鏈能成爲下一代互聯網的根本。

原文標題：《資訊 | 生態+跨鏈，驅動新一輪公鏈競爭新格局》

撰文：胡繼曄，中國政法大學教授

近年來，隨着區塊鏈技術的不斷髮展，在越來越多的領域得到應用，區塊鏈被視作下一代互聯網。從互聯網的發展歷程來看，最後的競爭往往會集中到生態與兼容性，併成爲網絡經濟發展的一般規律。在區塊鏈領域也正上演這樣的趨勢，公鏈的新一輪競爭逐漸集中在「生態+跨鏈」。以波場鏈爲例，近期擬計劃成立超 11 億美元的基金，專用於支持波場 TRON 生態繁榮發展，還推出了擴容跨鏈解決方案 BTTC，實現了波場 TRON、以太坊和幣安智能鏈（BSC）的兼容，寄希望未來在公鏈的競爭中佔據有利位置。

跨鏈：向萬鏈互聯邁進

所謂跨鏈，就是把同構或異構的區塊鏈系統連接起來，實現鏈上資產與數據的互操作，是區塊鏈向外拓展和相互連接的橋樑。跨鏈憑藉着可以直接轉換資產，無需再經過中心化交易所，以及操作流程簡單的優勢，需求與日俱增。跨鏈技術實現不同公鏈內外部信息、鏈上資產相互溝通讀取，提高各鏈間的可擴展性、速度和延展性。跨鏈參與者並非波場一家，在波場入局之前跨鏈領域已有公鏈實現，其實平臺間的跨鏈戰爭已然硝煙瀰漫。因此，現在業界更應當注重基礎設施建設，爲完成區塊鏈生態的良性循環奠定基礎。

作爲跨鏈領域的先行者，以太坊自成立之初就因一直受到可伸縮性問題的困擾，目前仍在努力處理各種問題，網絡嚴重擁堵和高昂的費用成爲以太坊發展路上的阻礙。

隨着跨鏈協議之間的互操作性愈加多樣化，DeFi 協議之間的互操作性越來越複雜，跨鏈協議的資產規模不斷擴大，已經趨於成熟的波場跨鏈協議生態就變得越來越重要。如果說區塊鏈重新挖掘了智能合約的概念，DeFi 則讓智能合約有了更廣闊的用武之地。與此同時，區塊鏈去中心化的特徵本來有利於跨鏈的相互連通，但由於底層架構和技術路線不同，跨鏈互通仍然比較困難，與互聯網基於 TCP/IP 協議實現的無遠弗屆的互聯程度完全不可同日而語。

互聯網時代的 TCP/IP 協議之所以能夠迅速發展起來併成爲事實上的標準，是因爲其標準是完全開放的，可以供用戶免費使用，且獨立於特定的軟硬件和操作系統，高層協議標準化，可以提供多種多樣可靠網絡服務生態。進入區塊鏈時代，類似 TCP/IP 這樣的協議一直都是稀缺品。也正因爲這個原因，早在 2017 年，國際清算銀行支付結算體系委員會（CPSS）和國際證監會組織（IOSCO）聯合發佈了「金融市場基礎設施原則（PFMI）」，提出基於區塊鏈的分佈式賬本技術可以從根本上改變資產的維護和存儲方式，以及清償債務、合同執行和風險管理的機制。該原則包括降低複雜性、提高端到端處理速度、減少跨多個賬本管理基礎設施的協調工作等。考慮到 CPSS 和 IOSCO 在國際銀行界、證券界難以撼動的權威地位，參與數字金融的所有企業都不得不遵循 PFMI。由於公鏈去中心化程度高，數據處理效率和交易效率自然就比較低，加之各公鏈彼此之間兼容性差，使得數據和鏈上資產難以高效跨鏈流動。

生態：從壟斷到網絡兼容

金融和技術是推動人類社會進步的兩大車輪。當前，新一輪科技革命和產業變革進一步深化，全球主要國家都在加快佈局區塊鏈技術發展。區塊鏈生態中數字金融是一個重要領域，網絡效應是生態的核心，也是公鏈下一階段的重心，將對傳統金融體系帶來前所未有的衝擊。

傳統金融體系中的 SWIFT 系統是一個國際銀行間非營利性的國際合作組織，它依據全世界各成員銀行金融機構相互之間的共同利益，按照工作關係將其所有成員組織起來，按比利時的法律制度登記註冊，總部設在比利時的布魯塞爾。SWIFT 系統支持幾乎所有貨幣的支付，通過電文傳輸，使銀行的結算提供了安全、可靠、快捷、標準化、自動化的通訊業務，從而大大提高了銀行的結算速度。但其缺點是中心化的，成本較高。

當前，各主要經濟體均在積極考慮或推進央行數字貨幣研發。國際清算銀行最新調查報告顯示，65 個經濟體中央銀行中約 86% 已開展數字貨幣研究，正在進行實驗或概念驗證的央行從 2019 年的 42% 增加到 2020 年的 60%。如美國、英國、法國、加拿大、瑞典、日本、俄羅斯、韓國、新加坡等國央行及歐央行近年來以各種形式公佈了關於央行數字貨幣的計劃，有的已開始甚至完成了初步測試。我國的數字人民幣研發、試點較早，截止 2021 年 6 月 30 日，數字人民幣試點場景已超 132 萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域。開立個人錢包 2087 萬餘個、對公錢包 351 萬餘個，累計交易 7075 萬餘筆、金額約 345 億元。

基於區塊鏈的供應鏈金融可資借鑑

學者普遍認爲區塊鏈 3.0 階段是不侷限於貨幣、金融市場，而擴展到政府、科學、文化等各個領域的應用，核心是突出了生態的潛力與價值。這是「生態+跨鏈」的意義所在：生態提供了多元化的服務，跨鏈提高了應用的效率，而這也恰恰是區塊鏈 3.0 能成爲下一代互聯網的根本。

基於區塊鏈的供應鏈金融是生態中的重要應用。

以浙商銀行爲例，2017 年 8 月該行推出了應收款鏈平臺，是國內銀行業率先在供應鏈金融中使用區塊鏈技術的銀行。近年來該行在基於區塊鏈的供應鏈金融生態中取得驕人業績：截止 2020 年 12 月已經與超過 3300 家大型核心企業合作，簽發量超過 10 萬筆，通過「區塊鏈+供應鏈」並用，幫助了約 2.79 萬家中小企業融資累計金額超 3000 億元。浙商銀行的應收款鏈平臺實現了將產業鏈中無法多層級流轉、無法拆分的應收賬款資產轉化爲安全可流通的應收賬款憑證-金票，建立了產業鏈上各參與主體與銀行之間的信任機制。

未來基於區塊鏈 3.0 時代更需要生態的完善，因此，波場 TRON 擬成立支持區塊鏈生態的基金，希望如供應鏈金融應用區塊鏈技術一樣繁榮新的生態系統，促進區塊鏈真正成長爲下一代互聯網。