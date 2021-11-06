〈紐約匯市〉非農就業強勁 美元挑戰一年高點後回落 周線連2紅

美國周五 (5 日) 公布的 10 月就業成長優於市場預期，激勵美元大漲一度達一年多來高點，但隨著風險偏好情緒增和股市上揚，美元尾盤反轉走跌，本周上漲 0.1%，周線連 2 紅。

受惠於美國疫情新確診案例明顯減緩，美國勞工統計局公布 10 月非農新增就業 53.1 萬人，優於市場預期的 45 萬人，且較 8、9 月數據大幅上修，失業率則進一步下滑至 4.6%。

強勁就業表現激勵美元盤中一度飆升至 94.634，是 2020 年 9 月 25 日以來高點，不過隨後股市走揚、風險偏好情緒漸強使美元漲幅收斂，周五紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 反轉下跌 0.11% 至 94.22 ，本周仍上漲 0.1%，持續穩步走高。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

道明證券策略師表示，最新的就業數據與聯準會 (Fed) 主席鮑爾的聲明一致，鮑爾認為，大規模就業的表現符合勞動力市場取得實質進展的論述，目前並不急於升息，因為仍有待實現最大就業。

策略師說道，美元走強的條件已經到位，同時將搭上 11 月的季節性趨勢。

不過，BMO 資本市場資深經濟學家 Sal Guatieri 表示，最新就業數據中勞動參與率持平仍是勞動力市場的隱憂，這最終可能會促使 Fed 比市場預期更快的採取行動。

Guatieri 說，勞動參與率趨勢可能決定 Fed 政策的走向，該比率持續疲軟只會加劇失業率的下降，這很可能驅使 Fed 加快縮減購債和提前升息。

其他貨幣方面，英國央行 (BOE) 周四宣布將維持利率不變跌破市場預期導致當日下挫逾 1%，周五英鎊持續走低，英鎊兌美元下跌 0.02% 至 1.3495 美元。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 近期否認最快將於明年 10 月升息，並表示明年不太可能啟動升息，歐元兌美元上漲 0.12% 至 1.1566 美元。

另外，儘管面臨通膨壓力，澳洲儲備銀行仍維持利率不變，並堅持鴿派立場，澳幣兌美元周五上漲 0.01% 至 0.7401 美元，然而本周跌幅仍達約 1.6%。

加密貨幣方面，比特幣 24 小時內下跌 0.54% 至 61074.18 美元；以太幣下跌 1.46% 至 4463.07 美元，兩加密貨幣創高後至今持續維持盤整格局。

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