焦點訊息：

OPEC + 訂於 4 日開會，雖拜登已呼籲各國擴大增產以抑制油價漲勢，但市場預期 OPEC + 將維持既定的產油步調。美國銀行鑑於當前供需失衡恐引發能源危機，預測布蘭特油價在明年 6 月前飆上每桶 120 美元。

根據 TrendForce 研究，展望 2022 年，受到這兩年筆電面板出貨大幅成長激勵，各家面板廠對於明年出貨計畫均相當積極，但若明年沒有相應的筆電需求，筆電面板將有供過於求可能，並對其價格產生壓力。

經理人觀點：

明年上半年通膨疑慮會逐步緩解：美國的消費者物價指數 (CPI) 自 5 月以來每月都維持在 5% 以上，由於原料短缺、大宗商品價格位處高檔，企業紛紛將高額成本轉嫁給消費者，而通膨升溫亦持續影響市場情緒。在油價不停攀升、高緯國家即將進入冷冬等預期之下，現在這個時間點是投資人對於通膨最憂心的時候。但我們認為，在明年上半年疫情更為趨緩帶動各產業供給增加，以及邁入春天將使燃煤需求減少之下，通膨數據應將趨於正常化，這項疑慮會隨時間經過而消弭。

明年成長趨緩預期有機會落底：雖然明年台股整體的獲利成長相較今年還是相當平緩，但短期已經有慢慢看到上修的跡象，反應對明年成長放緩的擔憂可能已落底，其中電子股的獲利是比較值得期待的。反觀傳產，尤其是在解封概念股板塊，由於美歐國家疫情逐步緩解，我們觀察到其消費行為有自產品轉服務的趨勢，因此預期台灣相關製造業的表現會較為沉靜，但這期間會是很好的切入點，以佈局之後商品汰換的需求成長。

操作策略：今 / 明年代表新的景氣循環 (4-6 年) 的開始，因此在初期市場難免較為震盪。由過去美股的表現來看，前一次美國聯準會正式結束縮減購債之後，股市呈現震盪走高，直到升息才面臨較劇烈且時間較長的修正，由於升息的決策是基於對經濟前景的樂觀預期，因此我們認為升息後的波動將會是很好的進場點。而就現在這個時點來看，由於我們預期股市在明年上半年 (縮減購債結束前) 還有機會再創高，如果想要短線操作的話，建議這段時間不要一有利空消息就減部位，反而應該在利多消息出來時分批做獲利了結，另外也應保留長期持有的部位，來佈局未來幾年新景氣循環的行情。

野村台股五大天王：

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】