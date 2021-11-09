生技想像空間大 作夢行情誰會竄出？

美國四大指數仍維持創高之姿，櫃買指數已站回 9 月份高點，相當於大盤 17500 點位置，加權指數受限半年線壓力 17100 尚未突破，觀察成交量 OTC5 日均量升到 1100 億水準相當於 7 月 OTC、大盤 5~6000 億水準，櫃買指數領先上市加權挑戰 7 月高點。量先價行下，資金明顯回流 OTC，加上美股創高帶領，雖然外資未出現明顯做多，內資、投信法人用力做多中小型電子股，如股后伺服器 IC 信驊、IP 股王力旺、第三代半導體漢磊、電子紙元太一棒接一棒創高，櫃買指數除了中小電子外，生技股亦是伏兵之一。隨著 Q3 財報公布即將告一段落，從 11 月中旬到明年 1~2 月是財報空窗期，也是中小股做夢最會漲的時候，今年作夢行情提前開跑，電子股有元宇宙、電動車，生技最大的作夢行情就是新藥股。

合一 10 月股價先漲 4 成，預計年底前取得中國藥證

合一 (4743-TW) 自主研發新藥有三項，糖尿病足新藥 ON101 速必一在今年五月取得台灣藥證並在 6 月上市，美國則是 10 月份通知受理醫材 510(k)申請，未來將預計先以醫材方式進入美國市場，縮短進入美國市場時程，將持續執行三期臨床，至於中國估計將於年底前取得藥證。第二項異位性皮膚炎新藥 FB825 已將全球授權予 Leo Pharma，合約價值 5.3 億美金創下國內生技產業單一新藥最高授權金紀錄，也讓合一自去年股價不到 20 元一路飆漲到 476.5 元，漲幅約 25 倍之高，目前已收到 4000 萬美金簽約金。另外還有秘密武器 FB704A 為全球首見治療嗜中性球氣喘的抗體新藥，全球病患數來到 550 萬人，目前仍無有效療法，潛在市場達數十億美金。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1462 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：如果美國持續塞港

◎封面故事：虛擬與現實結合的商機大熱

◎投資總舖師：Tesla 市值破一兆，該選誰？

◎台股照明燈：富鼎獲利亮眼 誰跟漲？

◎五福臨門：馬斯克熱潮：電動車、低軌衛星、元宇宙

