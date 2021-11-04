〈陸港盤後〉利空消失 碳中和概念齊漲 上證走揚0.8%

聯準會如市場預期縮減 QE，同時規模也在預期之中，再加上聯準會主席鮑威爾對升息說法鴿派，周四 (4 日)A 股開高走高，在震盪數日後，A 股呈現落後補漲行情，盤面上白酒、風電、食品飲料、汽車等類股漲幅較強，市場人氣指標元宇宙概念股同樣擴大漲勢，上證成功站回 3500 點大關。

煤炭、鋼鐵等原物料族群表現相對疲弱，地產、金融也是延續近期跌勢，權值類股倒地不起限制上證漲幅。

值得留意的是，本周截至目前為止中國人行已向市場收回人民幣 6800 億元，若人行持續大幅回收資金，流動性的問題可能將是未來 A 股走勢的一個不確定因素。

今日滬深兩地成交金額達人民幣 1.08 兆元，日增 8%，連續 10 個交易日成交金額破兆。

港股方面，聯準會縮減 QE 規模如預期，加上釋出鴿派的升息言論，刺激恒指今日開高，不過中資地產類股賣壓沈重，導致指數一度回檔翻黑，但在科技類股買盤的推升之下，恒指持續走升，收在今日相對高點。

中資地產股佳兆業集團 (1638-HK) 傳出逾期未還款情況，形同恒大集團翻版，加上其公布不如預期的 10 月銷售數據，投資人狂賣中資地產類股。

而科技類股扮演港股領頭羊，當中以華虹半導體 (1347-HK) 漲幅最高股大漲 4.3%、網科股中則以美團 (1360-HK) 居首，勁揚 3.2%、阿里巴巴 (9988-HK) 則是上漲 2.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.81%，報 3526.87 點；科創 50 指數上揚 0.8%，報 1410.74 點；深證成指走升 1.3%，報 14555.27 點；創業板指收紅 1.06%，報 3362.25 點。

恒生指數上漲 0.8%，報 25225.19 點、恒生科技指數上揚 1.62%，報 6375.32 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 12.04 億元，其中滬股通賣超人民幣 0.41 億元，深股通買超人民幣 12.45 億元。

法人觀點

國泰君安認為，聯準會 Taper 的不確定因素消失，美股再創新高，連帶 A 股也企圖收復之前失土。在題材上，今日類股輪動依舊快速，整體來看新能源題材的風電、儲能、汽車整車等類股走勢佳，而指數也可望延續震盪反彈走勢。

目前外界的利空紛擾因素已不再，後續在穩增長下的寬鬆預期，仍看好 A 股市場中長線的投資價值，建議逢低佈局。選股上有利多政策的新能源是首選，可適當關注太陽能、風電、儲能、鋰電等。

