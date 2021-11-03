台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 11/03
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6806   森崴能源    11/09  初上市      11/03-11/05      4455  104.40    104.40  福邦       01   11/08
4739   康普        11/10  上市增資    11/04-11/08       340   90.00     90.00  福邦       01   11/08
6130   星寶國際    11/11  上櫃增資    11/05-11/09       720   19.00     19.00  統一

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

相關個股

不怕股市動盪！在家就能存好股！
我要存股立刻下單

相關新聞

coinpionex