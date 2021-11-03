實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 11/03 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6806 森崴能源 11/09 初上市 11/03-11/05 4455 104.40 104.40 福邦 01 11/08 4739 康普 11/10 上市增資 11/04-11/08 340 90.00 90.00 福邦 01 11/08 6130 星寶國際 11/11 上櫃增資 11/05-11/09 720 19.00 19.00 統一 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。