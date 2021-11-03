用區塊鏈改進客戶關係管理系統？瞭解 Cere Network 的實踐

利用區塊鏈在數據驗證方面的優勢，Cere Network 希望建立起一個專注企業 CRM 數據管理的區塊鏈雲平臺。

撰文：Eric

區塊鏈生態發展至今，除了鏈上原生應用之外，基礎設施及開發模塊也在日趨完善，曾經想要通過區塊鏈改善傳統行業的夢想似乎正在朝着最終的實現狂奔。與此同時，許多互聯網行業的巨頭也在加緊佈局區塊鏈解決方案，除了企業內部開發的區塊鏈平臺，一些與企業級解決方案有較好兼容性的公鏈也成爲了選擇之一。不過當市場癡迷於存儲、計算等較爲底層的概念時，Cere Network 卻選擇了 CRM 這樣的細分賽道。

Cere 爲何瞄準 CRM 賽道客戶關係管理（CRM）

在當今的商業社會早已經不再是過去單純的對小數量級客戶的信息記錄與維護，而演變爲了互聯網背景下數以千萬級甚至億級用戶的大數據分析，簡單來說，CRM 的需求已經從 B 端演化到了 C 端。面對 C 端用戶龐大且多樣化的反饋（電子郵件、備忘錄、聊天、報告、研究、視頻文件、呼叫中心記錄等），已經很難通過人工來處理，此時基於數字和語句分析的人工智能 CRM 管理系統的需求開始產生。但在雲服務普及之前，即時人工智能有處理數據的能力，但數據本身的「非結構化」以及存放位置的分散使得人工智能很難展開手腳。不過現如今，包括 DataBricks 在內的人工智能 CRM 解決方案已經在雲與算法的融合下獲得了數百億美元的市值，也證明了這個領域本身將是一個巨大的市場。在這樣的背景之下，Cere Network 的誕生主要爲了解決兩個問題，一個就是如何保證數據本身的隱私性，第二是如何爲行業建立一個開放市場，使得客戶和解決方案提供方可以在市場上自由交易。

如何用區塊鏈賦能 CRM

Cere Network 本身的邏輯並不難理解，其基本實現方式是通過去中心化的網絡來對數據進行存儲，而一切對於數據的調用、分析等等行爲都需要通過鏈上的交互進行確認。

分佈式數據平臺

當前絕大多數企業的 CRM 數據都存儲在雲之上，CRM 解決方案也會通過這些集中存儲在雲平臺的數據進行分析，從而得出企業想要的結論。Cere 的不同之處在於其首先建立了一個去中心化的數據雲平臺用於存儲客戶的 CRM 數據，該平臺是一個點對點的網絡，客戶的數據可以分散存儲在多個節點中，並通過鏈上驗證來保證數據的安全性。分散存儲的方案相比雲存儲最明顯的優勢就在於數據泄露的風險較小，即時這些數據沒有經過加密，單個節點的數據泄露也不會引發嚴重的後果。

開放的人工智能 CRM 市場

DataBricks 這樣的企業在傳統市場中僅僅是個例，而 Cere 則通過區塊鏈建立了一個開放市場，任何團隊或個人都可以通過提供優質的 CRM 算法來在市場中尋找客戶，區塊鏈的無需信任大大降低了雙方的信任成本。這樣的開放市場爲有需求的客戶提供了非常多樣化的選擇，可以點對點的獲取服務，也可以利用平臺上的算法建立自己的 CRM 管理平臺等等。除此之外，由於調用數據的過程是可以保證隱私性的，有足夠的大數據進行訓練，Cere 上甚至可能誕生更好的 AI 算法，未來或許可以在 Cere 上進行對某一個行業的整體分析。如此看來，其價值還具有很大的想象空間。

Cere 的未來發展

Cere Network 作爲波卡生態生態項目，未來可以充分使用波卡帶來的跨鏈互操作性來拓展除企業級應用外更加廣泛的市場。目前在企業級應用方面，Cere 暫時還未廣泛地拓展市場，目前僅在部分行業進行有針對性性地進行落地探索。除了企業級方案之外，Cere 也在對 DeFi、NFT 等領域進行拓展。事實上，針對企業解決方案的公鏈與原生 Web3 應用的結合正在初見勢頭，而這樣的結合一方面爲原生代幣的流動性提供了幫助，另一方面，也爲企業直接在鏈上參與 Web3 應用提供了入口，將自身的需求與例如 DeFi 在內的應用進行結合或許比單純的「鏈下資產上鍊」更具可行性。