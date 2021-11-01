10月價格預測僅3%誤差 Plan B重申：比特幣12月將達到13.5萬美元

過去 3 個月成功預測比特幣漲勢的「Plan B」，在 10 月比特幣價格突破 6 萬美元之後重申，比特幣今年年底 13.5 萬美元的預測不變。

「Plan B」是在金融市場擁有數十年經驗的荷蘭前機構投資者，今年 6 月，當比特幣剛由 64000 美元暴跌至 35000 美元，投資人對前景充滿懷疑時，他卻做出未來幾個月巨幅上漲的大膽預測。

他表示，在最壞的情況下，比特幣的價格將會是「8 月 > 47K，9 月 > 43K，10 月 > 63K，11 月 > 98K，12 月 > 135K」。

在 8 月及 9 月，他的預測已經實現，接著比特幣果真在 10 月大漲，並寫下歷史新高，至格林威治時間 11 月 1 日午夜，比特幣收於 61300 美元，比 9 月底上漲了 29%。

這一表現略低於「Plan B」的目標價，但他周一 (1 日) 在推特上說，他認為 3% 的捨入誤差，應該已經足夠好了。

PlanB 推文

Plan B 使用「存量流動」模型來預測比特幣價格。他的論點是，每四年「減半」事件導致比特幣的供應 (或存量) 減少，會導致原始加密貨幣的繁榮與蕭條周期。

比特幣 11 月首日原本走弱，在台北時間周一中午 12:00 左右，比特幣報價一度跌破 6 萬美元關卡，不過在下午 15:00 左右突然一波急漲，快速站回 62000 美元上方。

據 Coindesk 報價，至下午 18:34，比特幣報 62106 美元，24 小時漲 2%。