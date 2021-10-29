讀懂 Perpetual 生態基差交易協議 Lemma：如何在永續合約中實現套利？

Lemma Finance 是一個基差交易協議，專注於通過中性交易策略，從去中心化衍生品交易平臺提供的資金費率中獲利。

撰文：angelilu

在去年的 DeFi Summer 中，AMM 機制的成功讓人們看到了鏈上金融的擴展性，此前由中心化交易所主導的永續合約市場格局開始發生了變化，去中心化永續合約平臺相繼出現，但由於性能和深度等問題，去中心化永續合約平臺的用戶和資金並不多。但在今年隨着各個 Layer 2 解決方案的上線，去中心化衍生品平臺突破了性能問題而飛速發展，新項目層出不窮，龍頭項目也在發展自己的生態。

今年 2 月，去中心化永續合約交易平臺 Perpetual Protocol 就已憑藉速度相對較快、價格較低的側鏈 xDai 實現單日交易量超過 1 億美元。在新的 V2 版本中 Perpetual 將上線以太坊二層網絡 Arbitrum，並且將利用 Uniswap V3 的流動性。

與此同時，Perpetual 的生態也在發展，其中基差交易協議 Lemma Finance 作爲首批獲得 Perpetual 生態基金合約之一，將爲去中化市場提供一個自動利用永續合約實現套利的平臺。

Lemma Finance 是什麼

Lemma Finance 是一個基差交易協議，專注於通過市場中性衍生品交易策略產生收益，旨在從去中心化衍生品交易平臺提供的資金費率中獲利。市場中性策略是一種無論給定的市場上漲還是下跌都尋求獲取利潤的策略。

在傳統金融領域中，基差指的是現貨價格減去期貨價格的差額，應用基差的概念，投資者可以在現貨市場和期貨市場對同一品類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動進行套期保值，以此抵消現貨市場商品變化的風險。

永續合約是加密貨幣中特有的衍生品交易類型，而資金費率是永續合約中特有的模式，指根據永續合約市場和現貨價格之間的差異定期向多頭或空頭交易者支付費用。在永續期貨合約中，某種資產的多頭交易者較多時，會拉高期貨價格，使永續期貨合約價格高於現貨價格，此時基差爲負，資金費率爲正，爲了平衡供應和需求，那麼多頭交易者要向空頭交易者支付費用（抑制多頭頭寸、激勵空頭頭寸），反之亦然。

一些專業的交易者會利用資金費率的模式在對沖了一定風險的同時還能賺取收益，但是其操作需要專業性具有一定門檻，於是 Lemma 用智能合約把資金費率的套利模式組合起來，用戶只需要把資金存入 Lemma，Lemma 就會自動進行交易實現套利。

Lemma 的策略

Lemma 目前集成了去中心化衍生品交易平臺 Perpetual，支持的資產種類爲 ETH。根據其 官方文檔 的介紹，用戶把 ETH 存入平臺後，Lemma 首先會檢查去中心化衍生品交易所目前的資金費率情況，然後選擇對應的對沖獲利方式。

以當下的情況爲例，在過去一段時間內，Perpetual 的 ETH 合約資金費率一直保持在負值的狀況，也就意味着做空的資金量高於做多的資金量，即處在「空付多」的狀況之中。這種情況下，Lemma 會先把用戶存入平臺的以太坊全部售出兌換成 USDC。然後去 Perpetual 上購入與用戶存入的以太坊等量的多單，這樣平臺整體的以太坊持倉量與用戶存入量持平，不過可以額外收穫「空付多」的資金費收入。Lemma 還會把收到的資金費復投買入更多以太坊做多合約，以此爲用戶提供更多收益。

而當資金費率爲正時，即平臺處在「多付空」的狀況之中。這種情況下，Lemma 會將用戶存入的以太坊資產的一半存入 Perpetual 平臺開倉做空，以此來對沖剩下一半平臺內資產的價格波動風險。而這部分空單持倉就能夠定期收到「多付空」的資金費收入。

當然，在實際實施中 Lemma 的策略可能要複雜的多，過程中會受到 Gas 成本、滑點、市場等影響。簡單來說，當 Lemma 選擇的合約平臺資金費率爲負時，平臺會將用戶存入的以太坊現貨兌換爲等量多單持倉，以此賺取額外的資金費收益。而當資金費率爲正時，平臺會在用現貨對沖空單價格波動風險的前提下，賺取空單的資金費。

小結

Lemma Finance 目前處於 測試 階段，參與測試時顯示已達到資金上限，團隊表示協議也會存在負資金利率、滑點和其他費用等各種風險，協議由部署在以太坊區塊鏈上的智能合約運行，此後升級和修改將越來越多地以社區驅動的方式進行管理。Lemma 的官方文檔中表示將會集成更多交易所，Perpetual 稱 Lemma 將於近期部署到 Arbitrum 主網，選用 Arbitrum 的原因或許與 Perpetual V2 將上線 Arbitrum 有關係。