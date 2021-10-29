TTA第七場沙龍 邀創業家談運動科技新潮流

從運動賽事到球員的精準訓練，數據蒐集在運動員的訓練與比賽策略中幫助他們登峰造極，日漸成為關鍵角色。10 月 28 日 TTA 臺灣科技新創基地舉辦今年第七場創業家投資人沙龍，也是疫情微解封後的第一場實體面對面的交流活動。本次以【Next Wave in Sports Tech】作為主軸，邀請同時是業餘美式足球玩家與運動 Podcast 主持人鄒德平來訪問連續創業家與健身科技新創 Kinetik 共同創辦人徐旭明、籃球賽事數據管理新創 MeetAgile 捷思科技共同創辦人蘇冠緯及智慧棒球新創 Jingletek 勁格貝爾執行長林敬倫，從運動科技的國內外發展趨勢深入至臺灣的產業與市場優劣勢。

科技部產學司司長許增如為活動開場時表示科技與運動都是不斷追求自我超越，進而帶給人們無限的希望。透過運動與科技的結合，將會產生更多超越我們過往經驗的思考，並且創造更多的商業模式。而 TTA 自去年 (2020 年) 創立創業家投資人與黑卡制度即是期待能網羅國際上知名的創業家與投資人進入 TTA 大家庭，透過他們的經驗傳承，讓更多年輕臺灣新創團隊邁向國際舞台。

當科技掀起運動新革命

主持人鄒德平首先帶領觀眾瞭解運動科技的範圍，和科技對人們運動習慣造成的影響，提及運動員們近百年來持續打破過去紀錄、擁有更好的表現，也許是拜軟硬體科技發展所賜。TTA 創業家投資人徐旭明則從自身觀察出發，分享新材料與零件的演進都是推動運動科技的巨輪，台灣身為新材料科學技術研究與生產的中心，更是讓運動不斷突破極限的推手。

而當提及為什麼要踏入運動科技創業一路，TTA 新創校友勁格貝爾執行長林敬倫相信「科技會改變運動」，以智慧棒球 Strike 踏入海外市場的勁格貝爾為了建立台灣棒球在國際上的堅實基礎，與許多基層棒球訓練單位合作，透過科學數據來精進棒球訓練及預防運動傷害，在諸多賽事也展現良好成果，「蒐集運動數據是現在的趨勢，許多運動員更傾向加入以科學數據做為訓練依據的團隊」林敬倫提到。而 TTA 新創校友捷思科技共同創辦人蘇冠緯回想「我從十二歲就開始打球，大學的時候甚至是籃球校隊，但那時候完全不知道自己身為運動員的狀態，因為沒有數位化的數據紀錄。」同樣是數據蒐集，捷思科技近年在臺灣不斷默默耕耘，從自己喜愛的運動出發，希望透過精準數據的蒐集與分析，進行訓練及策略的調整。

台灣運動科技乘風前進國際

由於運動科技的產業應用還有許多未知領域等待挖掘，因此思考如何往國際市場發展也顯得至關重要。蘇冠緯與林敬倫都認為參與國際展會是很棒的機會，兩間新創也透過國際展會取得更多曝光及國際鏈結的機會。蘇冠緯認為台灣的運動市場比起國外規模較小，應該從新創起步的第一天就思考國際市場的經營，而軟體發展將會是運動科技邁向國際的關鍵。他相信台灣軟體實力堅強，如果能與硬體結合，就能創造更有價值的產品和科技。徐旭明也回應，軟體才是真正有價值的東西，因為硬體較容易被複製，但與軟體的結合讓產品更為與眾不同。

由 TTA 主辦的「創業家投資人沙龍」旨在促進臺灣新創生態圈與國際資源的鏈結與經驗交流，邀請黑卡會員、業界專家與科研新創以雙月一次的辦理頻率，持續分享不同主題；TTA 也透過設立黑卡會員的制度，成功吸引許多國外知名成功創業與投資者前來發展，為國內新創圈帶來新能量，並透過活動、媒合與業師輔導等方式一同打造具有國際觀的新創生態圈，激盪出不同火花。