區塊鏈如何推動城市治理體系數字化發展？以新加坡榜鵝數字園區爲例

萬向區塊鏈執行總裁王允臻、新加坡裕廊集團新地產集團總監 Kok Poh June 及新加坡理工大學副教授兼教務長辦公室項目主任 Steven WONG 共同探討區塊鏈如何賦能城市管理模式、管理理念、管理手段的創新。

演講者：王允臻、Kok Poh June、Steven WONG，分別爲萬向區塊鏈執行總裁、新加坡裕廊集團新地產集團總監、新加坡理工大學副教授兼教務長辦公室項目主任

在 10 月 27 日舉行的第七屆萬向區塊鏈全球峯會上，萬向區塊鏈執行總裁王允臻與線上接入的新加坡裕廊集團新地產集團總監 Kok Poh June、新加坡理工大學副教授兼教務長辦公室項目主任 Steven WONG 進行了爐邊談話，圍繞新加坡數字智慧園區榜鵝數字園區（Punggol Digital District, PDD）分享新加坡官方智慧城市的規劃思路，探尋區塊鏈如何賦能城市管理模式、管理理念、管理手段的創新，從而加速推動城市治理體系和治理能力的數字化發展。以下爲演講內容。

Steven：大家早上好，歡迎來到今天的爐邊談話，我將主持本次談話。最近在數字領域新加坡有很多新動向，而且很多動向在接下來的圓桌討論中，也會跟大家分享，下面正式開始，先請 Kok Poh June 介紹一下。

Kok Poh June：感謝 Steven，我是來自新加坡裕廊集團，我們是新加坡領先的開發集團，我們有一個榜鵝數字園區（Punggol Digital District, PDD）項目。非常榮幸跟各位分享，同時也很幸運。榜鵝數字園區（Punggol Digital District, PDD）智慧城市非常重要，首先它是一個智慧都市，整個的開發大概有 0.5 平方公里，它的設計非常好，可以在那裏工作、生活、享受，那裏的生活方式非常豐富多樣，有各種各樣的美景，有各種各樣的自然和人文景觀。那裏代表的是一種新的生活方式，而且它是由裕廊集團開發的，它也代表着新加坡的未來園區，它包括技術的元素。我們現在有 3000 個工人和 1 萬個居民，它代表的是一個非常年輕的地區，大概能夠爲新加坡創造 28,000 個工作崗位，而且它作爲新加坡數字化方面的一個雄心體現。這樣的園區在生態系統裏，扮演了非常重要的角色，它推動了研究、開發和知識分享，除此之外，我們也有商業的生態系統，我們也有企業，像機器人、可再生能源，以及其他企業。企業的話，彼此之間都有密切的合作，去尋求新的機會。包括今天的領先區塊鏈企業——萬向，也會很快來到智慧城市。我們非常激動，跟萬向有合作機會。

Steven：非常感謝你快速介紹了榜鵝數字園區（Punggol Digital District, PDD），從我感覺來說，這也是一個非常令人激動的園區，它的數字化轉型，從學界影響到了公衆。這樣對於建造合作伙伴關係方面，也創造了很到新的機會，其實各位也已經理解中國和新加坡在政府之間有密切的合作。所以我想要邀請王總回答這個問題，作爲區塊鏈行業的領軍者，在具體的機遇方面，對像您這樣的前沿機構來說機遇有哪些呢？

王允臻：首先回答一下區塊鏈是什麼？我們將區塊鏈稱之爲信任機器。從信任角度出發，它代表了一種生產關係引擎，也就是它是機器引擎，我們可以打造新的商業關係和商業模式。前面嘉賓提到了 PDD，你也提到了萬向即將進入 PDD，從萬向角度來說非常高興，能夠作爲一個技術架構師的角色，利用我們在區塊鏈的積累，以及一些新興的技術，從而挖掘區塊鏈的潛力。

就生產關係而言，我們可以探討這個話題，它有很多層。第一層，剛剛 Steven 主持人提到了，就是在新加坡和中國之間在生產關係方面的合作，這可以說是源遠流長，上溯到幾十年之前。在城市合作方面，有很多的範例。比如在蘇州、天津、重慶、廣州和深圳。因此我們要思考如何更好地將這些現有的成功，讓它變得更加成功。只有通過在 PDD 項目方面的合作，我們可以作爲一種新的世界領先的城市的基礎設施，我們可以打造數字化的城市，而這樣的數字化城市，將超越智慧城市所能夠取得的成就。爲了實現這樣的目標，我們需要在正式的應用之前，在正式的場景設計之前，我們需要打造一個可信的數據基礎設施，而這也是區塊鏈能夠扮演至關重要角色的領域。所謂的可信的數據基礎設施，它的意思是什麼呢？在新加坡這樣的城市環境中，數據是非常豐富的，來自於不同的來源。有一些是行政數據，是由政府所管理，而有一些數據是由商業企業所擁有，還有一些數據，是由個人所產生，由新加坡的居民所產生。所以我們到底如何去打造一個數據池呢？這樣的數據池就能夠允許不同來源的數據，在這個數據池中匯合。與此同時，又能夠從數據生成、數據起源的源起起點，從起點開始，對於數據的隱私和數據的所有權進行保護，這一點也是至關重要的。我們需要以更加直觀的方式做這一點，而不是引入額外層，再導致額外的成本和管理方面的成本，這就是藝術和科學的結合。

我們希望能引入前所未有的可信數據基礎結構，在 PDD 中。另外我們也會引入一些額外的構建，希望稍後有機會和各位分享。

Steven：非常感謝，您剛剛提到了數據，不管是對於工業的發展還是對於研發來說，都是至關重要的關鍵。您拿到的數據越多，能夠提出的創新越多。我想要再問一下 Kok Poh June，PDD 的數據是海量的。請問推動智慧城市、智慧國家方面，到底如何更好地利用數據呢？PDD 的計劃是什麼呢？因爲數據代表的是終生數據，它不是一個瞬時數據，你如何確定它可持續地發展呢？

Kok Poh June：這個問題非常好，我們做的是創新的事情。過去我們開發基礎設施時，開發的是物理基礎設施，現在我們在開發物理基礎設施的同時，同步開發數字基礎設施。在開發過程中，也是分爲多個層級的。第一個是數據的結構，大家會去探討商業服務，企業的商業服務如何與數據基礎結構並行不悖。同時數據基礎結構，如何更好地支持 PDD 智慧城市。當然大量的數據將會被收集，被傳輸，從而確保整個的智慧城市、智慧園區的有效運行。當前我們正在做一個項目叫做開放數字平臺（ODP, Open Digital Platform），平臺將會接入 PDD 各種數據場景，包括整個 PDD 開發過程中，所產生的數據，還有附近的城鎮數據。這樣的話，就有一個系統做數據的集成，這是一個非常高效的系統，能夠讓我們更好地實現管理。

同時我們對於街道的管理、對於製冷、對於停車，都能進行中心化的有效管理。這意味着在後臺，我們有一個系統，這樣的系統可以實現很好的集成，很好滿足個人的需求，這一切都是我們所擁有的數據所驅動。我們爲個人提供良好的居住體驗，大樓裏有自動溫度，你不需要去調。而且建築會逐漸理解人的需求，使用建築時間越長，建築對人的需求理解越深。這意味着虛實世界的數據和現實世界的數據實現交融，希望在這個過程中時延會比較少，這樣我們就能夠從不同的企業去分享數據，不同的層面進行數據的分享。所以在這方面，我非常有信心，萬向也提供了很多多很好的想法，提供可信服務這是很重要的一點。

Steven：你提到了開放數字平臺（ODP, Open Digital Platform），給我們提供了很好的想法，而且這個平臺也能爲學界和大學所用，如果它能提供低時延服務的話。你提到了數據安全性，雖然我們擁有海量的數據，但是大家對於數據的分享存在着疑慮，有些人會抗拒數據的分享，而且有些人對數據分享持非常謹慎的態度。他們覺得數據是私人的隱私數據，請問區塊鏈如何驅動數據的分享帶到下一個階段？

王允臻：我覺得數據分享，需要保證數據的安全性，需要保護數據。第二，確保數據可信，也就是不是假數據，或沒有經過驗證。

第三，哪怕解決了上述兩個問題，依然還有一些問題有待回答。比如你對數據進行了保護和驗證，下一步就是數據的價值是什麼。你耗費了很大的精力，將數據驗證，將數據收集過來。如果沒有辦法從數據結構中進行數據的挖掘的話，你做的是無濟於事，對於城市不能產生任何好處。要回答前兩個問題，我們通過安全計算和區塊鏈技術、加密技術相結合。

加密計算從本質上來說，允許我們獲得安全性的數據主權，而且能夠對數據進行驗證，保護數據最好的方法不是不產生數據或避免數據的流通。這樣的觀點是對數據的虛無主義的看法，也就是你的數據必須要正式參與到生活中，數據必須要被投入積極的使用中。也就是說，保護數據的安全，不僅僅需要區塊鏈技術，也需要機制設計，包括激勵設計，還有治理工具。而這也是萬向區塊鏈公司所擅長的，接下來我們就進入到了數據挖掘和價值創造的領域。價值創造是通過生態系統，和合作夥伴所實現的，包括提供知識圖譜。也就是說我們能夠從數據中創造價值。

第四，我們現在已經從數據中創造了價值，這個價值到底應該屬於誰呢？是屬於壟斷型的科技企業嗎？我們如何確保數據的價值，真正迴歸到數據的所有者手中，這需要機制設計和行爲經濟學，一道起作用。所以我們已經觀察了，而且也進行了深入研究，我們從世界各地的智慧城市中大量研究，汲取了經驗，其中也包括北美智慧城市中，有一些經驗存在問題，所以這些做法後來被取消了。我們需要確保整個過程做得好，把整個城市的基礎設施做好。我們要有遠見，也需要懷謙遜之心，也需要有想象力。這樣的謙遜，是存在於萬向區塊鏈公司的基因中。從公司成立的第一天開始，由於我們對於生態系統對於投資，我們沒有辦法。我們獨木難支，在世界範圍內投資了大量的企業，讓它們幫助我們一道去實現願景，這並不是說萬向出海去尋求機會，相反，我們是非常期待和活躍，和活躍的學界、研究界和新加坡企業界，進行合作。這也是除了 PDD 項目給我們帶來的吸引力之外，萬向之所以選擇進入新加坡，我們非常期待和 SIT 合作，同時也能從新加坡的年輕人那裏獲得靈感。因爲新加坡的年輕人代表是未來數據的所有者，城市的所有者，城市的主人翁。

Steven：您說得非常好，您的觀點非常對，因爲智慧城市並不是一個新的想法。大家一直講智慧城市，人們只關注技術方面，就是如何去收集數據，它忽略了這期間有人問的因素，而且也忽略了數據真正的價值層面。您說得很對，將所有的數據放到統一的平臺，你說我已經建成了智慧城市和智慧國家，你應該圍繞數據做生態系統，從而釋放數據的價值。

下面的問題，問一下 Kok Poh June，對於萬向這樣的中國企業來說，如何進一步參與到 PDD 的項目中呢？

Kok Poh June：這個問題非常好，從王總的介紹中，感覺可以一起和 PDD 做很多事情。關於可持續性我多講幾句，包括能源的效率。如果沒有智慧技術，我們沒有辦法實現的，包括能源效率的一系列可持續的目標。還有數據的安全性和人類的行爲非常重要，作爲項目的業主，如果能夠更好地去管理企業的能源效率。比如萬向信任我們，我們可以幫助他們管理能源的效率，這一點非常好，也就是我確實誠摯希望更多的中國夥伴參與到 PDD 項目，這個項目非常好，從技術角度，它代表了更多技術的融合，我們期待更多的合作伙伴，能夠進入到新加坡，一起做 PDD 項目。

Steven：遺憾的是，今天時間確實有限，各位嘉賓探討了生態系統的建設，我們看到了數據的收集、分享、信任，可以通過區塊鏈技術來實現打造可信的數據基礎設施。歸根到底，大家齊聚一堂，分享想法，讓願景變成現實，再次感謝王總，非常遺憾。

今天時間有限，期待接下來有更多的探討。如果各位聽衆對 PDD 項目感興趣的話，可以聯繫今天的圓桌嘉賓，再次感謝各位的聆聽，也感謝爐邊談話的嘉賓。

王允臻：今天我們的討論非常精彩，我也期待在未來進一步深化合作，感謝！

2021 年 7 月 28 日，在新加坡榜鵝數字園區（Punggol Digital District）開幕儀式上，萬向區塊鏈和新加坡貿易與工業部下屬官方機構裕廊集團（JTC）宣佈達成合作。萬向區塊鏈將聯合矩陣元、摩聯科技、通聯數據等生態夥伴，調動全球生態資源，發揮技術優勢，在新加坡榜鵝數字園區內探索基於區塊鏈的金融科技和智慧城市等方面的解決方案。

榜鵝數字園區由新加坡貿易與工業部下屬官方機構及知名工業地產發展商裕廊集團規劃打造，是新加坡智慧國家戰略下的示範項目。該園區將配備先進的數字化基礎設施，全方位營造鼓勵創新、宜居宜業的優良生態，打造智慧園區典範，助力新加坡擁抱數字化時代。