bloXmove 創始人：區塊鏈技術會爲智能出行領域帶來哪些創新？

bloXmove 創始人 Harry Behrens 介紹了電車產業結合區塊鏈轉型的方法，以及區塊鏈去中心化身份識別服務應用到汽車服務商的可能影響。

演講：Harry Behrens，bloXmove 創始人

10 月 27 日，在第七屆萬向區塊鏈全球峯會的活動上，bloXmove 創始人 Harry Behrens 在視頻連線中談到了關於 bloXpower 產品在中國市場的計劃以及區塊鏈技術結合充電車的好處，本次演講的主題爲《bloXmove：我們會讓你的乘客走得更遠》，以下爲整理後的文字內容。

女士們、先生們，很榮幸有機會在 2021 第七屆區塊鏈全球峯會和大家進行分享，感謝萬向集團的邀請，同時非常感謝主辦方給我機會和各位分享我覺得非常重要的具體應用，將去中心化的技術、區塊鏈技術，及去中心化身份技術應用到非常重要的領域，也就是城市出行領域。

我的名字是 Harry，我是一個德國人，我自己是計算機科學家，同時也是軟件工程師，我整個職業生涯都是做軟件，我獲得了東京大學博士學位，主要做的是分佈式人工智能，另外我從慕尼黑大學獲得了和人工智能、神經網絡相關的學位，六年前我首次加入了一家大企業，並且幸運這家大公司是戴姆勒公司。

如果大家對於戴姆勒不是非常熟悉的話，我簡單介紹一下，戴姆勒是發明車的公司，同時擁有梅賽德斯品牌。除此之外，戴姆勒也發明了汽車移動，也推出了一家 Moovel 公司，這家公司推出了「移動即出行」服務。

我加入到戴姆勒之後，我進入到了戴姆勒和中國一汽之間的合資企業。而在最開始的時候，我是非常核心企業，後來我就負責出行，最後我負責公司的數字金融。很快我逐漸變成了區塊鏈專家，而且我也成功說服了戴姆勒金融服務董事會總部金融，說服他們區塊鏈技術和去中心化技術不僅僅會改變金融，同時也會改變出行、業績。

當時我獲得了獨一無二的機會，對我來說是特別的殊榮，我非常高興設立了戴姆勒出行區塊鏈團隊，這個團隊專注於將去中心化的技術應用到出行領域。比如說能夠更好地優化過去所謂的連通自動化出行服務和電氣化服務，將這個領域進一步提升，進一步優化。

到現在爲止，通過車聯網大家能夠實時收集有關於車的數據，而且還看到了無人車，現在購車的汽車保有量越來越少了，相反對於汽車作爲一種服務需求量越來越多。另外看到電動車的興起，今年戴姆勒我們同意區塊鏈代表的是革命性的技術，區塊鏈是技術所決定的，因此過去三年間我們在戴姆勒公司進行了大量研發，這樣的研發成果加上歐洲和領先的區塊鏈公司合作的研究成果。

比如說除了歐洲的區塊鏈企業之外，我們也和中國本體有合作，比如說和小蟻項目也有合作。

作爲獨立的初創企業，比大企業行動能夠更快，除此之外也能夠獲得產業投資者、金融投資者推動轉型，而這樣的速度是大公司難以企及的。轉型是在 2021 年發生的，現在進入到了歐洲最知名的區塊鏈生態，現在也獲得了很多投資。

自 5 月開始到現在，已經獲得了超過 500 萬美元的投資，預計在未來一段時間還能再融到 200-300 萬美元。所以基礎非常紮實。

除此之外，我們和供應商、客戶之間的關係也非常好，比如說到目前爲止，已經有超過了 10 個合作伙伴，這些都是歐洲領軍企業，比如說 Feloboxs （音），如果大家對它不是非常熟悉的話，大家應該聽說過它之前的交易。還有德國的能源公司，Spment （音），它是德國最大的零售支付。

也以每一到兩個月的速度不斷獲得新的合作伙伴。現在在歐洲的基礎非常紮實，資金相對來說比較充足，和中國的合作伙伴有大量的合作。

比如說今天已經和萬向有合作了，有超過一年半的合作經歷，在去中心化出行方面，基礎非常紮實。

給大家介紹一下出行領域所面臨的挑戰是什麼，城市出行面臨着諸多的挑戰，比如說上海組織非常有序，但如果你去其他城市的話會發現城市出行非常難。除了氣候、電動車及數字化的轉型之外，這三點將會改變城市出行的方式。

比如說大家會討論擔心氣候變暖、碳排放，中國已經明確提出要變成碳中和的國家，要在 2030 年實現碳達峯，2060 年實現碳中和。德國提出來了到 2040 年實現碳中和，我們合作伙伴有 50% 的能源來自於可再生能源，而且承諾在未來 5-10 年間實現百分之百可再生能源的發電。

另外大家也會看到交通的擁堵，不管在哪裏，交通擁堵往往是非常熱點的話題。農村人越來越多地進入城市，因爲城市有各種各樣的經濟生活、機會，所以城市人口越來越多。需要找到方式使得一方面城市人口增長，另一方面人口增長不會導致交通擁堵情況更加嚴重。交通擁堵更加嚴重會使得一切行動有所放緩，另外也會排放有奇的溫室氣體，比如說二氧化碳及二氧化氮。

這一切解決之道、破局之道就是技術，相信大多數解決問題的方法都在於技術。比如說汽車行業已經是利用大量技術的領域，大家想這是在輪子上搭載的計算機。比如說有關於電池充電的數據，還有很多其他數據，這一切都通過車聯網的方式，數據時時刻刻和互聯網相連。現在也看到，在中國的趨勢不斷加速，比如說在中國柴油、汽油在城市將越來越不受歡迎，由於汽車已經變成了邊緣計算機，就像是軟件一樣，你可以控制邊緣計算機車，也就是說現在出行已經變成了軟件應用。

由於交通擁堵，對於每一個人來說，實現人人均有汽車保有量是不可能的，因爲車總共的重量大概是 1 點幾噸，但是會排放大量的二氧化碳、溫室氣體，不利於節能減排。

大家需要更多利用出行即服務，這一點聽起來好像非常魔幻，但實際上是現實，需要更多在出行方面進行改革，從而實現更少的交通擁堵。只有通過出行即服務、資源共享才能實現這一點。也是爲什麼今天要應用去中心化的技術實現出行即服務這一點。

雖然行業實現了大量發展，但對於終端用戶來說非常分散，雖然中國情況不是那麼嚴重，就我所知中國有一些大出行商幾乎負責了所有城市出行服務，但在歐洲有 10 個不同出行服務商，每一個大城市都有數十個不同的出行服務商，歐洲四分五裂，你完全不知道數百個城市裏移動出行服務到底由誰提供。

如果你在歐洲要打黃色出租車的話，往往需要連接信用卡、密碼，並且每次登錄 APP 都需要生成單獨的發票，如果你要實現報銷的時候就會非常麻煩。除此之外有不斷登錄、不斷登出，過程中會使得大量數據處於漏洞、風險之中，因爲你的大量數據、風險數據、信用卡數據不會存在安全環境中，這和去中心化的安全技術不一樣，技術遍佈各地，而且擁有你數據人的專長不在於保證數據安全性，專長在於提供出行服務，由此會給你的數據造成一定的風險。

從 B2B 的角度來說，對於出行服務者、對於企業來說是提供出行服務的。現在這個領域存在巨大機會，我剛剛已經給各位提到了滴滴和 Uber，對終端消費者來說，非常願意使用大出行平臺，在中國通過滴滴和 Uber 平臺可以接入各種各樣的出行服務。但是大家想象一下，如果大平臺能夠獲得大權利的話，萬一濫用權利怎麼辦？

現在在歐洲像 Uber 這樣的公司有所有的數據、客戶關係，代表着大公司能夠應用數據分析、機器學習把它們的客戶，甚至不是它們客戶的數據進行利用。而這樣的中心平臺管理了所有消費者數據，中心平臺利用其他出行服務商提供的數據，讓自己發展得更加強大。這樣的現象在歐洲是隨處可見，中國也在持續發生。

去中心化技術，包括區塊鏈去中心化身份識別服務可以幫助我們提供破局之道，它是完全自動化的，並且確實會由於加密技術的存在所以更加安全。更重要的一點是允許所有企業把最珍貴的資產掌握在自己的手裏，想象一下，作爲服務商你最尊貴的資產是什麼？當然是客戶的資產，通過去中心化的技術可以讓客戶留在你的平臺，同時也可以利用我們所提供的去中心化技術、去中心化平臺把客戶數據也留下來。

想象一下我們爲各個出行服務商提供的就是平臺，這個平臺對於客戶進行一次性的身份識別，在身份識別過程中客戶可能要提供包括身份相關的數據進行一次認證之後，不管之後終端用戶選擇哪個出行服務商，都可以利用同樣的證書、同樣的認證信息。

後面的支付、發票都是以端對端的方式，一體化、一站式地處理。也就是說，每一個出行服務商就像是航空聯名的成員，它們提供的是相關的服務，所有客戶關係由它們自己所掌握，同時它們提供的服務卻是超越了自己僅憑一任之力能夠提供的。

比如說包括汽車、共享、公交車、輕軌服務，在這個過程中你永遠不會喪失裏的客戶去中心化的身份識別服務有一點非常重要。在中國和另外一家公司合作，而這家公司是萬向集團的子公司，爲我們提供 SDK （IOT+區塊鏈的 SDK），這個 SDK 完全內置於汽車通信單元之中，屬於汽車身份的一部分。

除此之外和萬向集團進行合作，對客戶的身份進行驗證，通過中國的電子身份證系統，而中國的電子身份證系統已經非常成熟，安全性非常高。除此之外對個人乘客的身份驗證做的非常成熟，允許乘客提供數字身份證。

除此之外，也將區塊鏈出行平臺遷移到了 PlatONE 平臺，PlatONE 平臺最終歸屬也是屬於萬向區塊鏈。

我剛剛已經給各位介紹了公司 bloXmove，bloXmove 對於中國市場的計劃到底是什麼？以及 bloXpower 產品是什麼呢？bloXmove 是一個基礎層，支持兩種不同應用場景，但是使用的是相同的技術。一個場景是 bloXpower，針對於電動車電池、電動車，它的充電歷史會存儲在區塊鏈上，爲什麼呢？因爲一個在區塊鏈上的安全歷史就允許我們非常好地充分透明地實現對於資產參與價值的計算，這一點非常重要。

如果說你需要一些資金、資產進行更好運營的話，這對你來說非常重要。我們和萬向集團進行合作，從而不僅僅優化對於車輛的參與價值利用，除此之外也會深耕於基於區塊鏈和數字身份的技術，從而能夠更好地利用充電車，最終在所有移動出行領域，這些東西都會逐漸被遷移到物流領域。

最終我想跟各位表示，我非常期待能夠更多地來中國，因爲我可以自信地跟大家表示 bloXmove 很快就會來到中國，再一次感謝各位，感謝來自萬向的同事，感謝各位合作方的同事，感謝！