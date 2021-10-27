還在對身分證字號？快用環球股票策略重點商機全到手

國際油價續揚、美國 10 年期公債殖利率回落，加上美企財報傳出佳績，全球股市近期出現反彈，帶動熱絡的投資氛圍。為了振興疫後經濟，政府也推出各種加碼券，一時間核對身分證字號末三碼已成為全民運動。不過，除了坐等中獎通知，還可透過環球股票策略，主動掌握各式應運而生的投資商機。

柏瑞投信表示，受惠於美經濟復甦步伐穩健、供應鏈瓶頸引起的高通膨料將趨緩，聯準會 (Fed) 亦將維持溫和漸進步調，預期全球仍將維持充沛的流動性，有利於企業營運和獲利持續增長，可選擇柏瑞環球重點股票基金抓住股市潛在上漲的契機。

柏瑞投信指出，隨著越來越多國家重啟經濟活動將持續推升企業營收與獲利率，根據 CITI Research 於 10 月發布的報告，在基期效應影響下，MSCI 世界指數今年企業獲利將強勁成長 48%，高於年初預估的 26%。預估 2022 年企業獲利仍將持續成長 8%，而企業獲利增長可提升流動性水準，還可提供因應外部經濟衝擊所需的緩衝，進一步嘉惠股市的上漲動能。

投資吸引力不減 股市配置需求持續攀升

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，在疫苗施打率上升與供應鏈干擾趨緩影響下，終端需求與投資可望持續回溫，觀察疫後經濟復甦可帶來四大重點商機，包括革新升級、趨勢科技、商業轉機和消費大潮。舉例來說，許多企業在經過疫情洗禮後，啟動營運模式的升級和優化、加速人才和技術的轉型，進而推升公司獲利能力，也因此增加股票上漲潛力。

另方面，市場對於股市配置的需求仍然強勁，可望為股市提供上漲支撐。外資券商高盛 10 月預估，有鑑於現金收益率仍偏低、家庭持有 50% 的現金資產、加上股票仍具有投資吸引力，預期家庭、外資、共同基金及退休金，2022 年合計配置在股票部位上的比例將進一步攀升至 52%。其中，企業持續實行的庫藏股及強勁的併購活動，將成為 2022 年美股股票淨需求的最大來源。

透過重點選股機制 挑出具成長潛力好股

柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，跳脫以特定產業選股的傳統思維，透過獨家的生命週期分類研究 (Lifecycle Categorization Research, LCR)，包括優異成長型、穩定高成長型、週期高成長型和成熟型，專注企業特質並定義其屬性分類，可深入挖掘個股成長機會，再搭配股票風險分析 (ERA)，全方位分析企業永續經營的機會與風險，建構出最適化的投資組合 (圖一)。

柏瑞環球重點股票基金，截至 2021 年 9 月底的基金規模為 3.9 億美元，總持股為 46 檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本，占比前五大產業依序為資訊科技、工業、醫療、金融和非必需消費。本基金採用柏瑞環球股票策略，聚焦投資於全球的優質股票，兼顧股票的品質與漲勢潛力，提供與眾不同的股票投資機會。

圖一、獨家選股機制，建構最適投資組合

表一、本基金績效表

資料來源：Lipper，2021/9/30，以同類型之美元級別計算。同類型基金分類依據為 Lipper 環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金主級別。外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。基金過去績效不代表未來收益之保證。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司備有公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw，境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用、反稀釋費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可經由前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在台灣之總代理。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編制，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金，主要投資於全球市場的股票與股本相關證券，故風險報酬等級為 RR3。(TM110367)