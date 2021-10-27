10月我國消費者信心連3跌 投資股票指標跌較多

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年10月27號10點36分

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 10 月消費者信心指數 (CCI) 調查總指數為 74.26 點，較上月下降 0.13 點，呈現連 3 跌，六項調查指標中，僅二項下滑，又以未來半年投資股票時機下滑較多。

台經中心指出，本次調查中，上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果為 66.55 點，月增 0.75 點，顯示在本土疫情趨緩後就業市場改善。

其次為「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 116.8 點，月升 0.65 點，呈現連 4 升；而「未來半年國內經濟景氣」88.9 點，月升 0.3 點，不過，今年下半年以來多呈現下降趨勢。

而上升幅度最少的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，結果為 87.1 點，僅較上月上升 0.1 點。

至於下降幅度較多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 47.4 點，月減 1.4 點，而「未來半年國內物價水準」38.8 點，月減 1.2 點。

整體來看，六項指標均變化不大。另外，台經中心也公布「購買房地產時機」指標為 115.95 點，與上月持平。