Gavin Wood：爲什麼要用 Substrate 開發區塊鏈應用？

Gavin Wood 詳細介紹了 Substrate 相較其他應用解決方案的差異，以及最新進展。

演講：Gavin Wood，波卡創始人

10 月 26 日，第七屆萬向區塊鏈全球峯會在上海外灘 W 酒店舉行，波卡創始人 Gavin Wood 通過線上直播的方式帶來了主題爲「Substrate keynote」的分享。以下爲演講內容。

你們好，我是 Gavin，我分享一下 Substrate，我介紹一下它和競爭方案的差別，就是和其他的去中心化技術的差別。Substrate 和一些其他的去中心化的應用和解決方案相比，有四大主要的差別。而且我認爲要理解這四差別，並且真正去了解這四大差別的精髓，可以說是非常重要的。

第一，Substrate 是 P2P，是點對點。

第二，可以升級。

第三，我們提供無限的邏輯靈活性。

第四，我們提供無限的經濟靈活性。

第一，Substrate 要實現真正的點對點、去中心化。這和很多領先的解決方案相比是千差萬別，很多解決方案更多是傾向於中心化和去中心化混合的解決方案，這樣的解決方案使得在網絡中某一部分的參與者相對於其他人來說，擁有更大的優勢和權利。而這樣的解決方案事實上使得它本身沒有 P2P，它一方面影響了安全性，另外一方面會影響到這個技術在某些條件下是否能真正去運行。Substrate 的出現，我們真正是去中心化，也就是在我們網絡中的節點，每一個節點所擁有的數據都是一樣的，而且在網絡中所有的驗證人能夠獲得的許可也是一樣的。如果你不想要去運行一個全節點的話，在 Substrate 中，我們有一個獨一無二的功能是輕客戶端，允許客戶從一系列相對來說比較低資源的環境中，對去中心化應用進行訪問，比如網絡瀏覽器。

Substrate 的鏈可升級，這是可開發性和可持續性的關鍵要素。對於大家來說，很容易就認爲某些軟件的初始版本比較完美無缺，也就是不需要進一步的更改，這樣的想法不切實際，而且完全不可能實現。在現實世界中，軟件必須在整個的實質性的生命週期不斷進行升級的。要實現這一點，在區塊鏈應用中就是通過元協議，元協議代表了處理業務邏輯的區塊鏈邏輯。這個元協議搭載了另外一個處理基礎共識層的協議之上，只有通過這樣的方式，Substrate 才能夠允許我們的開發人員能夠對其開發的應用程序進行升級，對於他們開發的鏈進行升級。而且在升級過程中，所需要付出的努力是最小的，不需要進行硬分叉。

而且 Substrate 在另外兩個關鍵的領域，有兩個無限性。第一個無線性，您的應用調用去中心化的技術和區塊鏈的用途方面，是無限的。Substrate 有所謂的自由執行模型，這和一個事物性的模型之間是存在着天壤之別，而後面的交易性事務性模型，像諸如以太坊這樣的智能合約使用。我們的模型，可以讓開發者決定使用哪些代碼，運行哪些代碼。如果你想要一個區塊，應用一些元素去保存或運維某些元素的話，可以完全簡簡單單地要求該區塊，決定你所運行、你所決定的邏輯。也就是你不需要依賴用戶去提供某個事物，由您的應用程序去進行解釋。而且作爲你的用戶，他原則上不需要和其他應用程序的用戶進行競爭，來執行他們想要執行的事務性的邏輯。而且對於 Substrate 來說，你可以在每 6 秒之內，對於時間進行隨意切分，並且決定到底運行哪些邏輯。

作爲應用的開發人員，可以有自己的指令。另外我們允許鏈上的調度，允許交易和事務優先級，同時允許無費用的交易。總體來說，在那些傳統的智能合約環境中，不存在的初始化和結束的 API，在 Substrate 也存在。在設計 Substrate 時，希望能夠給您作爲平行鏈的開發者，給您提供經濟上的自由。

我們的平行鏈的模式，使得平行鏈的應用開發者，可以決定以及用戶何時使用您的程序，這樣的過程和您使用傳統的互聯網應用是一樣的。這樣的話，這就使得您不受某些平臺機制的限制，這些平臺機制會決定或限制用戶的訪問。有了 Substrate 的自由經濟模型作爲應用開發者，你可以自行決定是否使用其他機制。比如預言機證書或鏈下的身份識別符，或者您任何您提出的方法，來決定一個用戶是否應該使用您的應用，而且使用的頻率多高，以及何時使用。所以在原則上來說，你可以避免種種的費用，就像是傳統的互聯網 Web2.0 時代一樣，在不需要使用應用時，不需要付費。

我們講完了這四大區別，這四大重要的元素，大家有必要有一個清晰的認識，從而能夠更好地理解爲什麼我們要開發 Substrate 這個平臺，以及這個平臺會提供什麼樣優勢。

接下來分享 Substrate 一系列事物的最新進展。首先分享的是鏈橋，跨鏈橋和中繼鏈、平行鏈的通信模式是分開的。跨鏈橋代表的是低安全性的互相通信的系統，它就允許獨立的鏈之間進行通信，雖然大家有必要意識到，如果某個鏈的安全程度最低，這個安全程度最低的鏈，最終會影響到其他鏈的安全性。如果高安全鏈通過跨鏈橋和其他低安全性鏈連接的話，高安全鏈就會受到安全的隱患。跨鏈橋允許我們進行調用，並且實現獨立鏈的互操作性和互通性。我們預計能夠將兩個重要的測試網進行橋接，可能在不遙遠的未來，我們能實現 Rococo 和 Wococo 這兩個測試網之間的橋接。

我們現在正在做跨鏈橋代碼的第二輪審計，現在這個審計已經完成了，大概是兩週之前完成的。我們還有兩週能正式完成，而且預計很快能進行完成，把代碼確定下來。

我們預計有一些修正，預計修正不會很多。我們預計能夠在兩個承載價值的網絡之間，能夠實現中繼到中繼的跨鏈橋，這個想法預計今年年底可以正式實現，所以對兩個承載價值的網絡來說前景非常興奮。除此之外，預計在明年上半年，比如明年 1 月份或 2 月份可以實現兩個承載價值網絡之間的底層平行鏈之間的跨鏈橋。

跨鏈傳遞消息機制的版本 2，它帶來了一系列的優化，其中包括可拓展的虛擬機模型，也就是所謂的跨共識的虛擬機 SCVM。如果大家對於這個虛擬機的具體技術標準感興趣，大家可以 Github 上看。版本 2 有很多功能，比如自動化版本的追蹤，通過這個功能，兩個不同的鏈就能實驗互操作性和互相通信，但是不需要實現升級的同步。除此之外，我們也引入了異步錯誤處理程序。比如一個鏈的消息出了問題，有錯誤的話，另外一條鏈的代碼可以對它進行修改，也就是發送鏈。我們還有另外一個新的優化，也就是資產的鎖定和索回系統，這樣允許在 XCM 執行結束以後，要麼是有意，要麼是無意，不小心落下的資產可以去索回。通過這樣的方式，那些無意的資產不會丟失或銷燬。另外 XCM 和 XVM 在最底層已經引入了異常處理機制，這樣的異常處理機制允許不同的代碼進行運行，不管是否存在錯誤，還是沒有存在錯誤。異常處理系統在原則上說，它也是可以用來在 XCM 中引入條件句的。

就平行鏈的狀態來說，我們非常高興和各位宣佈我們的平行鏈，以及平行鏈的代碼庫功能完成了，它已經有了安全性能，對於它的代碼審計也已經完成了。當然對於這部分代碼在正式被投入生產環境之前，還有一些非常重要的修正，我們預計這些修正在不遙遠的未來就會完成。我們希望它能夠在未來幾天能完成，我們預計最晚不會晚於 11 月上旬。同樣的這個代碼會被先部署到金絲雀（音）網絡裏，在未來一兩週就可以實現金絲雀網絡的部署。同時我們比較自信，平行鏈在技術上是可行的，我們計劃在金絲雀網絡上進行部署，這樣可以進一步強化我們的信心。

現在我想和各位分享一下，對於行業未來幾年的展望，以及我是怎麼看待行業變化的驅動力量。在行業中存在着諸多的驅動力量，而其中之一就是可擴展性。也就是大家不斷的搜尋，更高的 TPS 吞吐量。有一些團隊已經忘記了一個事實，也就是去中心化和安全性不是一個可選的功能，也就是不能在這兩個方面去尋求捷徑。而對 Polkadot 來說，我們並沒有忘記這一點，我們將加倍努力，確保我們的網絡是去中心化，同時也是最大程度的 P2P，而且在技術允許的最大限度的去中心化和 P2P。

剛剛已經看到了，在監管方面也存在一些趨勢。比如有一些政策文件可以供各位閱讀，但是從這些文件中，有一點非常明確，就是軟件開發不是監管會干預的領域。從我讀的這些文件來看，對於這一點我非常高興，軟件開發這一點，它依然得到了很好保護的領域。一般來說通用性的網絡維護或通用性的運行、通用性的寫代碼。當然了不同的國家情況還是存在着差異的，當然還有一些其他的事情，現在也是一個進行的趨勢，而且由於監管加強的原因，可能有一些趨勢長期來說是不可持續的。而大多數的趨勢都是和網絡中心化的要素相關的，比如 RPC 的服務商，大家很快就不會看到在以太坊中心化的 RPC 的服務器，除此之外，像託管錢包、去中心化的應用網站，在背後如果有一箇中心化的網絡服務器的話，這些都是監管所要面向的目標和對象，除此之外還有多籤錢包，也會獲得監管的關注。還有託管服務，包含錢包和非 P2P 的穩定幣，這些項目在未來可能也會面臨一些監管。哪怕是半中心化的應用，也就是高度基於去中心化的技術，但是也存在着一些中心化技術要素的應用。這些應用往往使用中心化的技術元素增加用戶的應用和使用，這些應用程序也會面臨監管的困境。

有一點非常清晰，也就是說如果中心化的程度越高，意味着監管有可能會詳細地去審視，這個項目在做什麼。其是受監管的銀行活動一樣，會要求你取得一些國際的許可和證書。除此之外，如果你能實現更多的去中心化，更多的 P2P，而且在確保所有的參與者能夠參與，並且每個人都能獲得最高程度的特權，這樣一個最大程度的開放性，這樣的特徵和應用，相對來說會受到監管和許可的可能性比較小。雖然說要關注去中心化，同時也需要重點關注安全性。當然可拓展性應該是這一切中最重要的元素。

我認爲對行業項目來說，監管要求往往會更多地針對被認爲是非常中心化一些項目。比如銀行，如果這樣的理論和想法是對的，意味着整個生態系統，很多項目會不復存在，至少從長期來說情況是如此。就時間表來說，還需要一年、兩年甚至三年的時間，纔會看到對於這些中心化，或基於中心化的項目有實質性的監管行動。但是如果我們放眼長遠的話，很多項目需要做出改變。

我們是致力於將一切去中心化，實現 P2P，並且在基礎層就實現 P2P 和去中心化。也就是從最根本的層面，基於 Polkadot 上面開發的應用，在長期實現可持續性。這意味着其他領域也需要去中心化，也需要創新。

幸運地是，我們現在已經在這個方面取得了很多進展。

第一點時候是治理，我們需要找到一些替代的方案，比如在 Substrate 裏面的理事會，這個理事會是一個多重簽名。它有大量的控制，雖然並不是絕對的控制，對於區塊鏈的影響非常大，這個理事會也需要我們進行重新的思考。

輕客戶端避免 RPC 的服務器，這對於任何去中心化的服務器來說 RPC 靠脖子的點，這個點需要有所創新，而且要確保它能實現極度的高性能。從而確保在去中心化的應用中，用戶體驗也是可行的。類似做一系列的啓動，從而使得新的客戶端和新的節點，來判斷比它更早的節點在哪裏，並且和這些更早的節點連接，這樣的方式也需要實現去中心化，並且依賴於已經存在或相對來說比較安全的系統，這一點也是我們需要在未來一到兩個月投入努力的方向。另外還有其他技術，比如網絡中的節點，彼此之間可以保持一定的隱私。當然也是爲了實現最大程度的安全性，雖然我們確實是一個去中心化的網絡。

最後我想要在這裏跟各位介紹的是基於 Substrate 解決方案，將會是高性能，是真正的 Web3 級別的安全性，而且是真正的 P2P。我們正在構建上世界上首批真正的 P2P 安全性、可拓展性、自由執行的平臺之一。我們這個平臺希望對各位有好處，並且在未來幾年中，從我們的平臺中獲益，這就是我想要和各位分享的內容。

最後跟大家地一個信息，也就是重申我剛剛最開始時，給各位介紹過的 Substrate 平行鏈平臺和其他平臺之間的四大差別，也就是四大關鍵信念，真正的 P2P、可升級、無限的邏輯靈活性和以及經濟靈活性，非常感謝各位的聆聽。