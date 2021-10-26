李禮輝萬向演講：區塊鏈技術創新與產業升級

李禮輝認爲，區塊鏈技術通過建立數字化可信立體交互架構，有可能再造產業和商業模式，推動經濟升級。

演講：李禮輝，中國銀行原行長

習近平總書記兩年前指出：要把區塊鏈作爲核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。中共中央、國務院印發的《國家標準化發展綱要》提出：在兩化融合、新一代信息技術、大數據、區塊鏈、衛生健康、新能源、新材料等應用前景廣闊的技術領域，同步部署技術研發、標準研製與產業推廣，加快新技術產業化步伐。

兩年來，區塊鏈技術加速創新，拓展應用，在推動產業升級方面展現出廣闊的前景。

區塊鏈技術創新強化數字化可信交互

區塊鏈通過數學方法解決信任問題，以算法程序表達規則，只要信任共同的算法程序就可以建立互信。這種數字信任具有高效率、低成本的普惠性。一是在信任未知或信任薄弱的環境中形成可信任的紐帶，節約信用形成所需的時間和成本，加持商業信用；二是在廣域、高速的網絡中建立零時差、零距離的認證工具，提高物聯網的效率和可靠性。

最近的區塊鏈技術創新側重於擴展交互功能和存儲功能。跨鏈技術可以實現區塊鏈之間、區塊鏈與互聯網之間的互操作，信息和資產能夠以不可複製、不可僞造、不可篡改的方式在更大的範圍流轉。區塊鏈的分佈式存儲技術可以將文件存儲在不同的空間上，同時生成文件存儲確權證明，在可靠性、邊緣存儲成本、數據隱私保護方面比傳統雲存儲具有一定優勢。

我們熟悉的信息技術架構是大中心化、局域封閉式的，我們熟悉的商業社會是市場主體各自獨立、平面交互式的，我們熟悉的傳統信用機制是自成體系、分立割據的。區塊鏈技術通過建立數字化的可信立體交互架構，有可能再造產業和商業模式，推動經濟升級。

一是工業標識解析和設備管理。實現全球唯一標識識別管理，解決工業互聯網不同標識編碼體系間的平等互通問題，建設基於區塊鏈的工業標識基礎設施，執行工業設備身份管理和設備訪問控制，對產品的加工、組裝、分裝等生產流程以及產品的流通、消費、回收等環節進行全生命週期管理。

二是產業鏈協同。在覈心企業、供應商、經銷商、客戶等多方主體構成的產業鏈協同網絡中，實現數據同步共享和管理動作協同，優化供應鏈管理，提高協同效率，提高市場響應效率，提高商品和資金配置效率。

三是供應鏈金融。建立多方協作架構和信任機制，克服傳統商業信用的侷限性，將核心企業信用傳導至更多層級；建立互信互通的生態圈，降低融資門檻和融資成本，加快物流週轉和資金週轉；將商業約定納入智能合約，防止資金挪用和惡意違約。

四是鄉村振興。建設實物資產數字化平臺，實現實物資產數字化，在區塊鏈上映射不同時點、不同地點的實物資產及其權屬和價值，形成可追蹤、可溯源、可交易的數字化數字資產，進行全流程運營和管理，盤活實物資產的價值，助力鄉村振興。例如，在生物資產可信監管及金融服務平臺上，肉牛成爲可交易、可追蹤、可溯源的數字資產。在普洱茶區塊鏈平臺上，普洱茶可驗證真品並追根溯源，可集中存儲並分別交易，解決了普洱茶市場上存在的茶餅造假、保存困難、價值虛高等問題。

五是智慧城市。集成區塊鏈、人工智能、大數據、物聯網等數字化技術，構建支撐城市數字化升級的可信數據標準底層，做到城市全狀態實時化、可視化。在公民領域實現個人身份可信、資產權屬可信、健康狀態可信和有效的隱私保護，在行政領域實現智能公共服務、智能公共管理和智能公共監督，在綠色經濟領域實現碳排放的分佈式實時監測、計量和排放權交易，在交通領域實現智能化的路徑導引和停車導引，形成高效低碳、和諧平安的城市生態。

加快推動區塊鏈技術和產業創新發展

我國的區塊鏈技術的實驗性應用居於全球前列。2021 年 2 月，美國《福布斯》評選出全球區塊鏈公司 50 強，騰訊區塊鏈入選榜單。萬向區塊鏈爲客戶提供區塊鏈+行業解決方案，涵蓋供應鏈金融、汽車供應鏈物流、工業互聯網、生物資產、數字城市等領域，賦能產業升級。

區塊鏈技術創新是全球的熱點，已經實現長足的進步，但尚未達到高併發市場中規模化可靠應用的水準，新的跨鏈技術還存在安全隱患。我們處在區塊鏈技術和產業創新發展的重大機遇期。在這個發展機遇期，冷靜的制度創新能夠及時消除可能出現的局部性泡沫，而積極的技術創新能夠持續創造可擴展的商業財富。

第一，地緣政治中的技術立國。

我國是數據資源大國和數字化市場大國，但目前還是軟件弱國。根據世界知識產權組織 WIPO 發佈的國際專利申請量，2019 年與 2001 年對比，美國的佔比由 40% 下降到 21.8%，中國的佔比由 1.6% 提高到 22.3%，日本保持在 20% 左右，德國由 13.0% 降低到 7.3%，韓國由 2.1% 上升到 7.2%。儘管我國的國際專利申請數量佔比已經超過了美國等西方國家，但核心技術的知識產權還是主要由美日等西方國家控制的。德國貝塔斯曼基金會 2020 年的一項研究發現，在 58 項尖端技術裏，美國在其中的 50 項擁有最多的專利。

數字技術平等是數字經濟、數字金融平等競爭的基石。在覈心數字技術領域，我國只有補齊短板，纔有可能與西方國家真正建立平等互利的關係。

2020 年 10 月，美國發布《關鍵與新興技術國家戰略》，20 項清單包括高端計算、數據存儲和分佈式技術等，明確「美國必須發展這些科技，保護這些科技，不能提供這些技術給競爭對手。」

在覈心數字技術上，我們借不來，買不到，等不得，唯一的路徑是自力更生，奮發圖強，尋求突破。

第二，萬物互聯中的數據保護。

數據資源是個人的財富、集體的財富。數字經濟時代更需要切實保護數據隱私。應該強調數據所有者對隱私數據的基本權利。例如，規定企業收集及處理數據必須得到數據所有者明確的同意，規定企業不得超越約定範圍收集、處理和使用數據，同時給予數據所有者要求數據佔有者刪除涉及本人隱私數據的權利。

數據資源是國家的財富，數據安全是數據開發利用和數據產業發展的保障。例如，金融業必須構建用戶相互信任、信息真實對稱的技術環境，要求保證數據可靠傳輸，保護個人隱私；要求採用信息真實性交互驗證技術，建立身份認證系統，對人或物進行特徵識別、時空定位和身份認證，進行用戶授權驗證和信息數據驗真，確認端對端的控制權。

國家支持數據開發利用，支持數據安全技術推廣和商業創新。可以通過技術創新實現數據資源共享和安全應用。例如，中國互聯網金融協會牽頭研發金融業數據要素融合應用系統。這個系統集成運用多方計算、聯邦學習、數據脫敏、差分隱私、可信計算等技術，可以在實現數據共享的同時保護數據隱私，在提升數據資源價值的同時保護數據安全。

第三，產業融合中的穿透式監管。

數字化技術創新正在改變金融服務模式，逐漸形成交互、交叉、交集的金融新業態。例如，未來的數字資產市場既包括數字化的金融資產，也包括資產化的專利數據、著作數據，將形成一個資產所有者、投資者、產權登記、產權認證、金融中介、監管機構、稅務機構、仲裁機構等多方交集的複雜架構。

金融創新呼喚監管創新。數字化金融監管系統應該由金融監管部門共建共享，應該覆蓋所有的金融機構，應該穿透不同的金融市場和金融業務，實現金融監管全流程、全方位的智能化，超越流程複雜、耗費資源的現場監管，降低監管成本和被監管成本。

第四，分佈式架構中的安全屏障。

去中心化金融有可能穿透一國的金融基礎設施屏障和貨幣主權及地域金融監管邊界。去中心化金融既是未來國際金融競爭的熱點，更是未來全球金融監管的熱點。

我國作爲經濟大國，實行更高水平的經濟開放、金融開放包括資本市場開放，是基本國策；維護經濟金融穩定大局，主動防範系統性金融風險，是金融底線。

因此，應有必要深入分析分佈式對等架構、去中心化架構等數字化技術已經具備及潛在的「顛覆性」性能，重點研究基於全新數字技術的去中心化金融工具穿越金融基礎設施屏障的可能路徑，研究技術對策和政策預案，構建數字金融安全屏障。

第五，開源格局中的安全責任。

開源正在滲透越來越多的軟件產品。一些專家認爲，開源已經成爲數字技術創新的主流，開源可以跨越公司邊界、國家邊界，賦能產業的轉型與升級。需要注意的是，開源也將構成系統綁定和技術依賴，一些開源軟件缺乏明確的安全責任主體和權威性的安全性能認證，可能存在安全漏洞。

在開源格局中，一是要建立軟件安全技術標準，建立軟件的審覈和認證制度，防止存在安全隱患、甚至存在惡意木馬的開源軟件進入我國；二是加大投入，加大政策扶持，鼓勵我國自己的科研機構、科創企業和數字技術人才開發具有自主產權的軟件，實現核心軟件基礎性能、擴展性能、安全性能的優化和均衡，促進我國軟件產業的進步與成長。