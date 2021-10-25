無需信任、支持多鏈且兼顧隱私，Attrace 如何構建 Web3 營銷新模式？

Attrace 作爲區塊鏈原生去中心化推薦平臺，試圖構建應用程序、推薦者和用戶之間的信息溝通橋樑，並將這個過程去需信任和透明化。

撰文：Zoe Zhang

互聯網的發展推動人類文明進入信息大爆炸時代，我們需要花更多時間去甄別有效信息，而好的產品也進入到「酒香也怕巷子深」的困境。

傳統互聯網世界中，巨頭公司掌握着推廣話語權，他們利用自身龐大的用戶基礎，建立中心化數據壟斷，將他們想讓你看到的信息，推送到你的眼前。

因此，在 Web 3.0 的建設趨勢下，以區塊鏈技術爲基礎的代幣經濟市場開始活躍，人們在感受去中心化魅力的同時，新的問題也隨之出現：

去中心化讓原本龐雜的信息更加分散，加上監管和跨鏈難度等問題，一個個數據孤島出現，加劇了信息不對稱現象。我們需要一種有效的機制，即能激勵用戶主動進行價值信息推廣，又不違背公開、透明、去中心化的原則。

去中心化推薦協議 Attrace 由此誕生。

捕捉碎片推廣價值並代幣化

作爲當今世界最大的奢侈品集團，LVMH 2020 年報數據顯示：全年營業收入爲 446.51 億歐元，其中營銷及銷售費用支出 167.92 億歐元，約佔全年營收的 37%。這部分費用大多進入了廣告公司、印刷公司、網紅經濟公司等各類大型品牌推廣公司的口袋，他們利用資源制定各式各樣的推廣方案，然後關於品牌的各種信息進入消費者視線。

無論是對於品牌方還是消費者而言，這一過程都是昂貴且複雜的。區塊鏈的一大創舉在於，它不僅能夠通過去中心化、不可篡改等特性捕捉碎片化價值，而且可以將這些碎片化價值代幣化，從而實現自由交易。Attrace 便是通過將推廣貢獻代幣化賦予每一個用戶平等參與推廣的機會，從而建立一個公平、透明、無需信任的去中心化推薦系統，減少項目推廣環節和降低推廣成本，提高用戶參與推廣的收益。

在 Attrace 運作機制中，存在發起者、推薦者、潛在用戶三類角色：

發起者可以在 Attrace 平臺上發起需求並存入推廣賞金。

推廣任務發佈後，推薦者可以認領任意自己感興趣的推廣任務。Attrace 平臺會爲每一位認領任務的推薦者生成一個專屬推廣鏈接，推薦人可以把這個鏈接發給任何潛在用戶。

若有潛在用戶通過推薦人的專屬鏈接完成推廣任務，則推薦人將會獲得之前發起人存入的賞金獎勵以及 ATTR 代幣獎勵。

支持多鏈多類型資產

作爲發起者，你可以創建任意公鏈、不同應用場景的推廣任務：可以是想要賣出的資產，可以是需要引流的 DApp，可以是正在售賣的 NFT，甚至可以是一個需要流動性的 Pool。

目前，Attrace 支持創建 IDO、流動性池、質押池和 NFT 四類推廣任務，且能夠在多個鏈上推出，其中 Ethereum 和 Polygon 已經上線，未來還將上線 BSC 等多條公鏈。

事實上，由於今年 NFT 和 IDO 市場的火爆，作爲 NFT 和 IDO 推薦平臺的 Attrace 也獲得了快速成長，並在成交後爲推薦者提供獎勵，在區塊鏈原生領域打開了流量入口。

多樣化的任務需求爲 Attrace 推薦網絡提供了豐富的應用場景，未來隨着 Attrace 的深入發展，只要用戶有信息推廣需求，就可以在 Attrace 上發佈任務。

另一方面，發起者可以選擇將任何資產存入 Attrace 智能合約作爲賞金：賞金可以是加密貨幣、NFT 等各類形式，也可以來自以太坊、BSC、Polygon 等多個鏈條。Attrace 推薦層由獨立的驗證器節點運行，能夠支持任何公共區塊鏈上的任何資產，用戶也可以選擇跨鏈操作。

智能合約執行無需信任

Attrace 賞金分配的整個環節都由智能合約監督並執行。

在發起人存入賞金後，賞金將被鎖定在智能合約中，推薦人首先需要鑄造一個推薦代幣（需消耗 ATTR，但在目前的優惠政策下不需要），之後平臺會基於推薦代幣生成一個專屬的推廣鏈接。

之後推薦人可以將鏈接發送給潛在的用戶，同時協議將通過推薦代幣生成一個轉換代幣併發送給驗證節點。而驗證節點會通過這些轉換代幣來驗證推薦行爲。

潛在用戶如果通過該鏈接使用了 DApp 或購買了相應的資產，則佣金就會通過合約自動轉入推薦人的賬戶，發起者也會收到買家的款項。

在 Attrace 機制中，參與者無需信任任何人，代碼就是法律，實現公平公正，每一個鏈上行動都會獲得相應的獎勵，無需擔憂中心化壟斷問題，支持任何加密貨幣作爲賞金也給予了參與者充分的選擇自由。

安全與隱私保障

在傳統互聯網世界中，推廣機制往往存在很多安全漏洞和侵犯用戶隱私的條款，大數據殺熟就是非常典型的案例，Attrace 推薦體系採取多種方法護航用戶安全與隱私保護。

首先，所有推薦任務都僅通過加密貨幣錢包進行，不需要任何 Web 2.0 追蹤工具去確認推廣任務是否實現，而是通過鑄造推薦代幣生成的轉換代幣來驗證全流程的真實性，整個過程都通過合約的交互來完成。

如此一來，Attrace 並不會觸及用戶任何隱私數據，用戶也因此不用擔心隱私數據安全問題。

結語

我們正在處於 Web 2.0 向 Web 3.0 轉型的建設初期，在即將到來的 Web 3.0 時代，我們更加追求去中心化、更加註重個體發展，也更需要從碎片化的信息中去捕捉、體現互聯網用戶作爲數字公民的勞動價值，並且實現價值均衡分配。

Attrace 作爲區塊鏈原生的去中心化推薦平臺，有效的構建了應用程序、推薦者和用戶之間的信息溝通橋樑，並且通過智能合約將這一溝通過程變得無需信任、公平透明。在 Web 3.0 建設時代背景下，Attrace 爲我們展現了切實可行且高效公平的營銷新範式。

未來，隨着 Attrace 部署更多公鏈、支持創建更多類型的推廣任務，Attrace 或許能在更多應用場景中帶給行業更多創新營銷玩法。