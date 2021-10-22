實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄 10/22 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6457 紘康 10/22 上櫃增資 10/18-10/20 180 125.00 125.00 宏遠 01 10/21 118079 2069 運錩 10/22 上市增資 10/18-10/20 850 28.00 28.00 台新 01 10/21 47566 3576 聯合再生 10/27 上市增資 10/21-10/25 10200 16.60 16.60 凱基 02 10/26 115255 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。