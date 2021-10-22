台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日  迄 10/22
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6457   紘康        10/22  上櫃增資    10/18-10/20       180  125.00    125.00  宏遠       01   10/21    118079
2069   運錩        10/22  上市增資    10/18-10/20       850   28.00     28.00  台新       01   10/21     47566
3576   聯合再生    10/27  上市增資    10/21-10/25     10200   16.60     16.60  凱基       02   10/26    115255

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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