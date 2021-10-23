〈熱門股〉新品搭元宇宙熱潮 宏達電股價創3年新高

全球科技巨擘大力投資元宇宙 (Metaverse) 領域，宏達電 (2498-TW) 新推出的 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡也搭上熱潮，在外資連 6 日買超下，股價滾量上攻，周五成交量更爆出逾 25 萬張，躍上台股之冠，終場收在 52.5 元，周漲逾 5 成，創 2018 年 7 月以來新高。

宏達電本月推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，主打輕巧設計，僅 189 公克，且價格較過去低，目前台灣售價 14990 元，拓展至一般大眾消費者，此外，新品明年首季會陸續與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，有望成為最熱銷的 VR 產品。

近期科技巨擘臉書 (FB-US)、輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 等，紛紛宣示搶進元宇宙市場，看準元宇宙透過 VR(虛擬實境) 與 AR(擴增實境) 裝置後，人們將可與身處不同空間的他人，共享虛擬線上世界。

宏達電看好，元宇宙是連結虛擬與真實的平台，VIVE Flow 就具備互動性、多元性、沉浸感等優勢，且為消費者打造出不論是用手機、電腦、VR 裝置都能進入虛擬世界，並能製作 3D 虛擬人像探索各種元宇宙內的活動。

宏達電六年前開始切入 VR 領域，預期 VIVE Flow 的優勢可加速 VR 滲透率，且超越過去 viveport、一體機 VR 產品銷量。