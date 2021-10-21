〈信義商圈周慶火熱〉精品熱銷 遠百、微風業績大進補

北市信義商圈今 (21) 日有多家百貨公司同步開打周年慶，遠百 (2903-TW) 指出，信義 A13 VIP 預購期間，已吸引 30 幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，隨著入秋首波冷空氣報到，樂觀看待來客數將再增 20%，微風則指出，首日以精品和珠寶買氣最熱絡，國人消費力不容小覷。

遠百指出，信義 A13 引進頂級精品 Cartier 全新「The Cartier Box」期間限定概念店、法國精品鞋品 Repetto 形象概念店，加上 AUDEMARS PIGUET、CHANEL、Gucci Timepieces & Jewelry、Chloé、BALLY 完善精品陣容，VIP 預購開紅盤。

遠百統計，受到振興五倍券、國慶連假加持和國際精品消費成長趨勢帶動，截至目前已出現 30 幾位的百萬、千萬頂級刷手，而業績成長以精品、化妝品、潮流服飾為前三名。

微風集團則指出，微風信義周年慶首日仍以精品和珠寶買氣最熱絡，業績相較去年成長 20%。

微風董事長廖鎮漢表示，這次可說是靠景氣打敗疫情。

微風統計，今日適逢入秋首波鋒面報到，各服飾品牌外套類、針織上衣銷售狀況佳，微風南山 MAX MARA-Teddy Bea 泰迪熊大衣，定價 160800 元，已售出 10 件，另外像精品眼鏡 PUYI-LOTOS 定價 17-40 萬元、MAYBACH、精品 BALENCIAGA-Justin Bieber 同款 RUNNER SNEAKER 仿舊運動鞋等高單價精品皆表現佳，顯示國人消費力仍持續增長。