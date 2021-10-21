蔡明忠代理董座金管會緊盯 富邦金：未違反產金分離

富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興確診 COVID-19，董事長一職由富邦集團董事長蔡明忠代理，金管會今 (21) 日表示，將審視產金分離原則。對此，富邦金表示，短期代理期間若遇有利益衝突情事，亦將依公司法及相關法規進行迴避，原則上將不核決重大事項，以確保公司治理。

富邦金控證實，蔡明興日前自國外返台，於機場採檢 COVID-19 確診，目前於專責病房隔離中，公司內部已公告代理董事長一職由富邦集團董事長蔡明忠代理，公司營運及各項業務不受影響。

證期局表示，依照證交法與交易所重大訊息規定，如果公司員工有確診案例，對股東權益或證券價格有重要影響的話，要及時發布重大訊息，本案經過富邦金評估對財務業務沒有重大影響，所以當初沒有依照重訊規定發布重訊，10/20 發布重訊則是因為媒體報導，針對媒體報導作出澄清，經過交易所的評估該公司並未違反規定。

銀行局則表示，此次代理是依據公司法規定，由董事長指定董事代理董事長職務，到底是不是暫時代理要視實際事實而定，代理期間不得處理重大決策事項，依照富邦金發布的重訊內容，本次代理屬於短期，至於代理內容是否涉及重大事項，富邦金將對外說明，金管會將就其說明予以檢視。

銀行局進一步表示，金融機構就董事長請假或因故不能行使職權，其代理人之指定屬於公司治理的一環，需要訂定相關的內部規範，因此請金融機構依公司法相關規定與內部規範依法辦理，已經請金融機構就有員工確診情形，依法進行重大偶發通報，富邦金也有依照規定於 10/19 進行重大偶發通報。

針對代理人蔡明忠是否踩到產金分離紅線，銀行局表示，還是要看到代理內容是否涉及重大事項、是否有利益衝突。

對於金管會將緊盯產金分離原則，富邦金則表示，產金分離原則所指為金融事業與非金融事業不得有董事長、總經理或職責相當的人「互相兼任」之情形。此與依公司法董事長請假或暫時無法執行職務時的「短期代理」，實有不同。

富邦金表示，依公司法第 208 條第 3 項的規定，公司董事長請假，於無副董事長、常務董事時，指定董事一人為代理人，由代理的董事代行董事長職權，以確保公司業務的正常運作。依金管會 107 年 8 月 8 日金管銀控字第 10702715680 號函釋之主要意旨亦係強調上述不得有「互相兼任」的限制，若僅於董事長短期請假或缺位時，代理董事長的職務，尚未違反產金分離原則。

富邦金強調，由於該公司並無副董事長或常務董事，董事長此次短期請假就是依上述公司法規定，指定董事蔡明忠代理董事長的職權。短期代理期間若遇有利益衝突情事，亦將依公司法及相關法規進行迴避，原則上將不核決重大事項，以確保公司治理。

富邦金表示，此次該公司依公司法進行董事長請假的短期代理事宜，為遵照公司法制上的董事長代理制度，實無涉產金分離原則，不應任加混淆。

金管會 2018 年曾要求富邦金限期改善產金分離問題，蔡明忠當時因此辭任富邦金副董事長、蔡明興辭任台灣大哥大副董事長。