電動車台灣隊4大天王

過去台灣一直沒有在汽車產業的國際舞台上發光發熱，這回進入電動車新世代，以鴻海為領頭羊，搭配材料的康普、第三代半導體的漢磊，以及金屬加工的鴻準等四大天王的黃金陣容，電動車台灣隊正式成軍。

【文／吳旻蓁】

「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」鴻海董事長劉揚偉自信地說。十月十八日，在盛大舉辦的「鴻海科技日 Hon Hai Tech Day 」（HHTD21）上，鴻海自產的三款電動車 Model C、Model E 及 Model T 終於正式亮相。

Model C 為鴻華先進開放平台打造的第一款車型，是一台五加二座椅配置的休旅車（ＳＵＶ）；Model E 定位為旗艦版豪華商務轎車，是由鴻海與義大利設計公司賓尼法利納（Pininfarina）共同開發，並配有「智能識別」功能，可以將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等功能；至於 Model T 則是第一款以ＭＩＨ商用車平台為基礎，所生產出來電動巴士。

鴻海電動車效能超乎預期

在電動車關鍵的性能與續航力上，鴻海繳出驚人數據，像是 Model C 零到一○○公里加速僅需三．八秒，並擁有七○○公里的續航力；更高階的 Model E 性能最大可達七五○匹馬力，零到一○○公里加速更只要二．八秒，續航力最高可達七五○公里，表現超越市面上多數同級車款，甚至特斯拉。

市場對鴻海造車看法雖兩極，但不可否認其速度確實是「神進展」。因為自去年鴻海科技日（HHTD20）宣布電動車發展策略及推出ＭＩＨ電動車開放平台至今，僅短短一年時間就端出成果，不只顯現鴻海強大的硬體製造實力，更凸顯鴻海企圖成為造車新巨星的決心，同時也是從電子代工巨人跨入電動車領域的歷史性時刻，劉揚偉更表示，「鴻海不再是 New kid in town（初來乍到）。」

鴻海加速插旗電動車領域原因其來有自，一來畢竟隨著蘋果光環不再，甚至變成營運包袱後，若不另覓出路，未來就只能淪為配角。而除了轉型勢在必行之外，更多在於全球趨勢使然。

由於全球主要國家零碳排政策幾乎都已排上日程，且其中交通運具電動化的轉型措施更是各國共同關注的重點項目。為了加速交通運具零排放進程，歐盟執委會今年七月提案二○三五年起禁止銷售新的汽油車、柴油車和油電混合動力車。

電動車商機爆發在即

也就是說，屆時所有登記的新車都將會是零排放，等於宣告內燃機時代的終結。研究機構 IHS Markit 指稱，假設提案通過，車廠將更早加大力道發展電動車，且越早進場越有利，因此不用等到二○三五年，或許至二○三○年燃油車就會提早歸零。

電動車商機爆發在即，加上重中之重的電池、物聯網、自駕系統等關鍵技術大大顛覆過往的汽車供應鏈，使過去無法跨入汽車市場的廠商，有了新的立足點，也因而開啟了新舊玩家同場競逐的新局面。而鴻海就是所謂的新玩家。

ＭＩＨ成形 效益發酵

雖屬後進角色，但鴻海來勢洶洶。ＭＩＨ平台自去年十月發布以來，至今已累積二○○○家企業加入，專家指出，由於電動車是個高度模組化的產品，為降低研發成本，相互結盟已成為產業主流模式，而隨著產業需求提升，從車用鋰電池銅箔、電池正極材料、散熱風扇、ＬＥＤ車燈、車載鏡頭、觸控面板、充電搶、主控電腦等已逐漸有越來越多台廠打入電動車市場，此時，ＭＩＨ就可望整合並帶領科技及零組件業者攜手搶攻商機。

鴻海組台灣隊打國際電動車盃的效益正在快速的發酵中，短短兩年鴻海已陸續與裕隆、飛雅特、拜騰、法拉第未來、Fisker、泰國ＰＴＴ集團等公司簽訂合作協定，將分別從設計、關鍵零組件、次系統、整車製造等不同領域切入，提供完整服務並創造電動車新出海口，預期台廠供應鏈在ＭＩＨ搶進百兆電動車商機絕對可期。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2166 期

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