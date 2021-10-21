宜新轉骨有成 營運三級跳

紡織中上游再添新血，彈性包覆紗龍頭廠宜新，強攻高毛利產品有成，今年獲利可望挑戰新高，即將掛牌上市。

【文／黃俊超】

成立於二○一三年六月的宜新實業，是當前紡織類股中最年輕的公司，主要產品為彈性包覆紗、加工絲，並研發、生產未來趨勢潮流的環保紗，處於產業中上游，雖然發展時間看似頗為短暫，卻繳交出深具潛力的營運成績，連年獲利穩定逾一億元，且隨著產品結構調整有成，營運脫胎換骨可望再攀高峰。

調整結構 效益漸顯

之所以能在短時間內就繳出亮眼成績，宜新有效掌握了天時、地利與人和三大要素。宜新生產基地的前身，即為宜進彰化花壇廠，宜進為整合上下游資源與降低成本，轉移生產重心至台南，宜新董事長邱倉沛在同業友人與前輩支持下接手經營，並於彈性包覆紗市場突圍，並已坐穩市占率龍頭寶座。

近年成衣產業朝戶外休閒與運動風發展，去年受新冠肺炎疫情影響，全球規模減少十三．八％、運動休閒服飾市場下滑十五．三％，不過隨著疫情趨緩，今年成衣規模預計成長十．七％、明年可望重返疫情發生前水準，運動休閒服飾成長十二．八％，機能性四五％、運動休閒風三九％、戶外專業十六％。

宜新前年營運因貿易戰而衰退，去年上半年則飽受疫情干擾，ＥＰＳ降至歷史低點的○．七七元，全年二．八五元亦是史上最差，不過其實下半年體質明顯好轉，建立在產品組合出現結構性的轉變，加上市場對環保意識的理念持續發酵，營收雖仍較前一年度雙位數下滑，不過營益率逆勢成長至十五．五二％。

今年上半年宜新營運更上層樓，高毛利的彈性包覆紗與環保紗，需求持續增溫，毛利率衝高至二五．五四％、營益率二○．九九％，稅後純益為一．五三億元，已超越去年、前年表現，ＥＰＳ二．五四元，其中彈性包覆紗營收比重為五六．三％，訂單能見度直達明年第一季，而環保紗也已成長至四一．二％。

改變產品結構有成，除眼光精準抓準趨勢，也需搭配紮實基本功，為使產品應用更加多元化，宜新與上下游廠商客製化開發各客戶所需特殊紗商品，面對上游，宜新為單一窗口與原絲廠或聚酯粒廠，進行合作試產開發，省去多方溝通、開發與採購等時間成本，面對下游，則透過共同開發生產客戶預期成品。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2166 期

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