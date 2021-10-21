翁章梁視察馬稠後產業園區開發進度&第三次招標

馬稠後後期產業園區土地第 3 次公告標售，累計後期園區已售出 41％、42.9 公頃土地，因交通便利已獲知名企業: 帝寶 / 凱勝綠能 / 勤誠 / 廣興健 (大瓏高階醫材)/ 大成長城 / 食研食品 / 麗光科技…… 等 40 多家進駐，縣長翁章梁視察園區開發進度時表示，已標得土地廠商的土地取得及建廠需求，縣府會以最大誠意配合各項行政作業，鄉親最大的期待，就是「馬稠後園區如期如質完工」。嘉義縣政府自力開發的馬稠後後期產業園區，土地面積 343.8 公頃，由縣府與台糖公司合作開發，縣府分回可售產業用地約 111 公頃，園區規劃以「智慧健康照護科技園區」及「智慧機械園區」為發展主軸。

第三次標售總面積約 37.45 公頃，分別規劃 41 筆大中小坵塊，9 月 7 日公告次日起至 10 月 22 日受理。縣府經濟發展處指出，馬稠後產業園區後期預計 2025 年中完成開發及廠商進駐投產，可提供 300 家廠商進駐，創造 2 萬個就業機會。

翁章梁縣長由經濟發展處長江振瑋陪同視察園區公共設施工程進度，並聽取開發簡報。翁章梁指出，後期園區在土地陸續完成標售後，大地工程正加緊趕工中，雖然近期原物料有大幅波動，少部分工程有些許延遲，但整體進度仍符合預期規劃，縣府將督促開發商加快腳步，縣府也會以最快速度配合廠商設廠需求。

相關公告標售作業下載網址：嘉義縣政府工商服務投資網

http://invest.cyhg.gov.tw

或 電洽：

(一) 縣府經濟發展處開發科: 嘉義縣太保市祥和一路東段 1 號；電話：05-3622412

(二) 馬稠後園區服務中心: 嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區二路 20 號 2 樓；電話：05-3621810、05-3621811

(三) 夆典科技開發股份有限公司: 新北市中和區新民街 112 號 4 樓；電話: 02-22234099#756