GasNow 關閉服務後，以太坊還有哪些 Gas 價格預測工具替代品？

GasNow 下線後，Blocknative、Zerion、Etherscan 等不同端的替代品迎來了機會窗口。

撰文：Donnager

GasNow 是 以太坊生態 中最專注於提供 Gas 價格預測的數據服務，涵蓋了 App、插件、API 等多樣化的工具，但是該團隊已經於 10 月 16 日 正式關閉了服務。從關閉的時間點來看，或許與國內的監管政策相關。

由於 GasNow 通過聚合了星火礦池的內存池數據，所以能比基於歷史數據的預測工具，提供相對更準確的結果。因此 GasNow 的工具獲得了社區的一致好評，也導致了 GasNow 服務下線後很多人在尋找類似的替代品。

另一方面，除了 GasNow 提供的 Gas 預測更準確之外，還因爲他們提供多樣化的工具，滿足不同用戶的需求，包含了 瀏覽器插件、桌面插件、手機 App、API 等 ，很少有其他服務可以提供如此多類別的工具。

我其實更喜歡使用他們的 API 和瀏覽器插件，因爲該插件可以放在 MetaMask 的錢包插件旁邊，用戶不用點擊 GasNow 即可以查看可以實時打包交易的 Gas 價格，在使用 MetaMask 交易時就可以填入該數值。而 API 服務就很適合集成在其他的自定義腳本邏輯中，比如我製作了基於 iOS 快捷指令的腳本，點擊一個快捷按鈕即可獲取 Gas 價格。

所以按照不同的需求，可能需要尋找不同服務的替代品，包括 瀏覽器插件 、 App 、 API 。不過需要提前說明的是，就算從功能上這些服務可以替代 GasNow，但是不同工具的數據來源和計算方式不同，所以準確性可能會不如 GasNow。

瀏覽器插件：Blocknative

Blocknative 在今年 9 月才推出了基於谷歌瀏覽器 Chrome 和 Brave 的瀏覽器插件 Blocknative Ethereum Gas Estimator 。更貼心的是，他們提供 傳統交易和 EIP-1559 類交易的 Gas 價格預估 ，此前 GasNow 僅提供了傳統交易的 Gas 價格，不過差別也不是很大。

寫着的數字就是 Blocknative 的實時 Gas 價格

團隊表示，該插件的免費版將 每 5 秒 更新一次價格預估，數據是由 Blocknative 通過以太坊 Mempool 彙集至 Gas Platform API 提供的。

點開插件後有更詳細的數據展示

移動端應用或桌面小組件：Zerion 等錢包

對於移動端而言，錢包工具一般都會內置了 Gas 的數據服務 （多數是聚合了第三方的數據） ，不過從體驗上來說， Zerion 是爲數不多在 iOS 上直接提供了桌面小組件的應用，只要將該小組件添加到桌面上，就可以查看 Gas 價格了。

不過由於 iOS 的桌面小組件存在刷新頻率的系統限制，所以數據更新可能不是特別及時，估計會存在 分鐘 級別的延遲 。不過用來查看 Gas 趨勢也夠用了。

桌面端：MathGas

MathWallet 推出了一款名爲 MathGas 的桌面端 Gas 價格追蹤工具，適用於 macOS 平臺。

MathGas 支持的網絡包括以太坊、BSC、Polygon、Fantom、OKExChain、Heco，不過也就以太坊網絡的 Gas 是有比較明確實時追蹤需求的，其他網絡由於優化了共識或者性能，Gas 波動尚不明顯。

網頁端：ETH Gas Station，Etherscan、OKLink

在網頁上查看 Gas 預測的功能可能是最普遍的，但是體驗上來說可能不如上述的插件或者應用集成。

以太坊社區經常使用的網頁端查找 Gas 數據的服務主要是 Etherscan 和 ETH Gas Station， OKLink 也是不少人的選擇。

API 服務：ETH Gas Station、Etherscan、 Blocknative 等

對於數據類 API 服務的話，就更多了，收費或免費的都有。其中最常用的是 ETH Gas Station、 Etherscan 或 Blocknative 等。這些數據 API 都支持最常見的 HTTP 調用，通過 iOS 的快捷指令或者 Python 都可以相當容易的調用並獲得數據。

但是至於這些服務的預測準確度來說，有待更多時間的觀察。